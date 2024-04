Északi csoport

Kőszegi Lóránt FC–Répcelaki SE 6-2 (2-1). Kőszeg, vezette: Szabó B.

Kőszeg: Berber – Kiss B. (Őri), Lintner, Kovács Sz., Szolyák, Marti, Varga Sz. (Németh Ba.), Lakatos (Németh Be.), Réti, Varga D., Mézer.

Répcelak: Németh M. (Antoni) – Kiss Z., Gallen A., Gallen I., Dulicz (Csontár), Németh B. (Horváth Z.), Pinezits, Baán, Németh D. (Kiss G.), Németh G. (Malomsoki), Krétai.

Gól: Szolyák (2), Marti, Mézer, Varga Sz., Réti, ill. Krétai, Pinezits.

Jó minőségű pályán, szép számú közönség előtt léptek pályára a felek. A hat pontos mérkőzést a vendégek kezdték jobban. A kőszegi csapat játéka folyamatosan javult, a második félidőben már ellenfele fölé kerekedett – megérdemelt hazai győzelem született.

Bozsoki SE–Gérce-Vásárosmiske KSE 3-1 (3-1). Bozsok, v.: Elek T.

Bozsok: Varga M. – Kalmár (Pál), Bigner, Kratochwill, Csizmazia (Iker), Nagy Zs. (Szalai), Németh O. (Kaposi), Dévényi, Tompek, Kiss M., Marti (Kovács P.).

Gérce: Komáromi – Pencz (Kövesdi D.), Lakatos, Máthé (Kövesdi A.), László, Mórocz, Major, Nunkovics (Kiss L.), Kovács T. (Németh B.), Csonka, Németh Z.

Gól: Kalmár, Nagy Zs., Marti, ill. Major.

A tabellát vezető vendégek kezdtek jobban, támadólag léptek fel, és egy szabadrúgásból meg is szerezték a vezetést. Ezt követően bátrabb lett a hazai csapat, helyzeteket dolgozott ki, még a szünet előtt fordított. A második félidőben hősiesen védekeztek a bozsokiak, Varga kiemelkedően védte kapuját. Az eredmény már nem változott, a hazaiak – akiknél mindenki jól teljesített – megérdemelten tartották otthon az értékes pontokat.

Pecöl SE–Boba SE 0-0. Pecöl, v.: Héra Cs.

Pecöl: Kollarics – Láda, Orsós (Márok), Szabó P., Farkas A., Kiss B. (Horváth N.), Hóbor, Sipos (Oszkó), Joó, Kasza, Nagy D.

Boba: Fábián – Horváth B., Kovács M., Fodor, Géczi (Porkoláb), Szabó J., Szigeti, Gorácz, Kecskés, Dákai, Nagy R.

Kiállítva: Horváth N. (56., Pecöl).

Kiegyenlített első félidő után az 50. percben emberhátrányba kerültek a hazaiak – de a kiállítás inkább a vendégeket zavarta meg. A pecöliek próbálkoztak, de nem tudták gólra váltani a helyzeteiket. A döntetlen igazságos.

Uraiújfalu SE–Elektromol-Spari FC 2-0 (2-0). Uraiújfalu, v.: Kondor T.

Uraiújfalu: Szabó Má. – Binder (Agg), Gáspár, Szabó B., Burka, Kollárits, Pungor Sz., Csete, Szabó T., Dornai (Pethő), Szabó Ma.

Spari: Pungor – Neubauer, Boldizsár, Varsányi, Jónás, Pados, Mészáros, Sipos, Dienes, Kovács A., Németh R.

Gól: Szabó T., Pungor Sz.

Szeleste-Pósfa SE–Kemenesmagasi FC 4-2 (1-1). Szeleste, v.: Bíró O.

Szeleste: Szentgyörgyvári – Vajda, Maráczi (Pethő), Kovács R. (Horváth E.), Fülöp, Molnár G. (Nagy N.), Baranyai (Németh B.), Nagy Á., Kiss Á., Horváth L., Földi.

Kemenesmagasi: Kelemen – Koronczai, Molnár Zs., Szénégető (Király), Kerekes, Csite, Kopházi, Palotai Á., Molnár T., Csempesz (Csemer), Princzes.

Gól: Baranyai, Fülöp, Kiss Á., Kovács R., ill. Molnár T., Szénégető.

A két csapat sok hibával kezdett, de a hazaiak fölényben játszottak és egy szép támadás végén megszerezték a vezetést. A vendég egy szöglet után egyenlített. Szünet után a gyors szelestei támadók sorra alakították ki a helyzeteket, hármat értékesítettek is. Megérdemelt a hazai győzelem.

Gencsapáti KSE–Sé Honvéd SE 7-2 (3-1). Gencsapáti, v.: Szabó III. Z.

Gencsapáti: Németh Ti. – Sátori, Janzsó (Egyed), Varga R. (Sulyok), Soldatenko (Németh Ta.), Dancs, Fülöp (Skrapits), Bokor, Tóth B. (Lőrincz), Iker, Janek.

Sé: Papp K. – Séfer, Kiss Márton Balázs (Márton), Kalmár (Örkényi), Kovács K., Halmos, Nemes, Fichtacher (Lendvai), Rada (Medve), Szalay (Pados), Kiss Máté Gergő.

Gól: Soldatenko (4), Tóth B., Fülöp, Varga R., ill. Kiss Máté Gergő, Halmos.

Napsütéses, de erős szélben kezdődött a mérkőzés. A vendégek kezdtek jobban, az 5. percben megszerezték a vezetést. A hazaiak nehezen kapták el a fonalat, büntetőt is rontottak. A vendégek közel voltak a második góljukhoz, de Németh bravúrosan védett. A 27. perctől aztán minden megváltozott. Soldatenko kilenc perc alatt mesterhármast jegyzett, és 3-1-es hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben a szél a hazaiakat támogatta, aminek meg is lett az eredménye. Az 54. percben Varga góljával már 4-1 volt az eredmény. három perccel később a vendégek egy szép szabadrúgásgóllal még próbáltak visszajönni a meccsbe, de ezzel ellőtték az utolsó puskaporukat is. A 69. percben Fülöp, a 74.-ben Tóth góljával megvolt a fél tucat hazai találat. A 81. percben pedig Soldatenko pedig megszerezte saját 4., és a hazai csapat 7. gólját. Az első 25. percet leszámítva biztos győzelmet aratott a hazai csapat, az első félidőben jól játszó, de a végére kicsit széteső Sé ellen.

Alsóújlaki SC–Kemenesalja FC 1-1 (1-0). Alsóújlak, v.: Marácz Z.

Alsóújlak: Gábor (Baba) – Gampel (Toldi), Kaposi, Pados, Hantó (Káldi), Varga Á., Varga N. (Papp A.), Vasas, Pintér (Tóth Á.), Nagy Z., Varga R.

Kemenesalja: Kovács K. – Németh M., Szakál (Balázsi), Horváth B., Lőrincz G., Czöndör, Manganelli, Kóbor (Binder), Erdélyi, Lőrincz M. (Őri), Varga R.

Gól: Pados, ill. Czöndör.

Merseváti SE–Schott Lukácsháza SE 1-6 (1-3). Mersevát, v.: dr. Polgár T.

Mersevát: Patyi – Gönye, Dénes, Takács M. (Fülöp), Falka, Orbán, Homlok, Nagy Á., Szalai Cs., Takács B., Döbröntei.

Lukácsháza: Bán (Pereznyák) – Ágoston, Bolfán (Varga M.), Lipics (Markó), Mester, Gombás, Dan, Németh Cs. (Rozmán), Horváth M. (Döbör), Kovács Á., Bősze.

Gól: Gönye, ill. Dan (2), Kovács Á., Rozmán, Mester, Gombás.

A következő 21. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Lukácsháza–Kemenesalja, Kemenesmagasi–Gencsapáti, Boba–Uraiújfalu, Répcelak–Bozsok. Vasárnap, 16.30: Sé–Alsóújlak, Spari–Szeleste, Gérce–Pecöl, Mersevát–Kőszeg.

Déli csoport

Tanakajdi TC–Bajánsenye SE 0-2 (0-1). Vasszécseny, v.: Imre B.

Tanakajd: Horváth B. – Karáth, Hankó, Orsós, Hittaller, Németh Zs., Marcz, Nagy K. (Németh P.), Varga M., Oláh-Vadász, Kiricsi (Szalai).

Bajánsenye: Kalamár – Kircsi, Varga D. (Vörös), Koltai (Bacsák), Horváth B., Kosár, Kósa, Fábián (Hodács), Horváth Z. (Horváth M.), Propszt, Koczor (Horváth A.).

Gól: Kosár, Koczor.

A tanakajdi pálya karbantartása miatt a mérkőzést Vasszécsenyben rendezték. A hazai pálya előnyét így a Tanakajd nem élvezhette – de szép számú nézősereg kísérte el a csapatokat. Mindkét csapat lendületesen kezdett. A vendégek egy szerencsés góllal jutottak vezetéshez az első félidőben. A második félidőben sem álltak hadilábon a szerencsével a senyeiek – így kialakult a 0-2-es végeredmény.