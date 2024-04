Északi csoport

Schott Lukácsháza SE–Sé Honvéd SE 0-1 (0-1). Lukácsháza, 100 néző, v.: Szabó B.

Lukácsháza: Bán – Ágoston, Lipics, Vörös, Mester, Horváth M., Toldi (Bolfán), Krancz (Markó), Döbör (Tóth M.), Rozmán, Bősze.

Sé: Papp K. – Séfer, Kiss Márton Balázs (Vándori), Kovács K., Werderits, Dénes, Nemes, Fichtacher, Szalay, Lendvai (Márton), Kiss Máté Gergő.

Gólszerző: Nemes.

A hazai alakulat jól kezdte a mérkőzést, támadólag lépett fel, több lehetősége is volt, hogy megszerezze a vezetést – de a helyzetek mind kimaradtak. Míg a vendég egy védelmi hibát kihasználva a félidő közepén megszerezte a vezetést – és mint utólag kiderült a mindent eldöntő találatot is. A félidő legvégén még egy százszázalékos ziccer is kimaradt a hazaiak részéről, így az egyenlítés elmaradt. Fordulás után is ment, igyekezett a házigazda, nagy mezőnyfölényben játszott, de nem tudott mit kezdeni a remekül védekező vendégekkel – akik egy-egy kontrát is vezettek. A házigazda – ahogyan az előző hazai mérkőzésein is – ismét gyenge teljesítményt nyújtott, nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, a vendég megérdemelten távozott az értékes három ponttal.

Kemenesmagasi FC–Kemenesalja FC 3-4 (3-1). Kemenesmagasi, v.: Elek T.

Kemenesmagasi: Kelemen D. – Koronczai (Balogh D.), Bándoli (Horváth T.), Molnár Zs. (Csempesz), Szénégető, Poós, Csite, Palotai Á., Kerekes (Kelemen B.), Kopházi, Molnár T.

Kemenesalja: Kovács K. – Németh M. (Manganelli), Lőrincz G., Czöndör (Kóbor T.), Péter, Kóbor G. (Őri), Balázsi, Erdélyi, Lőrincz M., Varga R. (Horváth B.), Ölbei.

Gólszerzők: Kerekes (2), Poós, ill. Czöndör, Manganelli, Kóbor G., Varga R.

Kiállítva: Kelemen D. (77., Kemenesmagasi).

Boba SE–Gencsapáti KSE 4-4 (2-2). Boba, v.: Pungor Z.

Boba: Fábián – Horváth B., Kovács M., Fodor, Szabó J., Dákai, Gorácz, Kecskés, Szigeti, Nagy R. (Magyar), Balogh Ma. (Balogh Mi.).

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács G., Sulyok, Soldatenko, Iker (Skrapits), Fülöp, Bokor, Tóth B. (Egyed), Sátori, Lőrincz (Janzsó), Janek (Varga R.).

Gólszerzők: Kecskés (3), Sátori (öngól), ill. Soldatenko, Lőrincz, Sátori, Fülöp.

Répcelaki SE–Uraiújfalu SE 5-2 (1-1). Répcelak, v.: Pázsi M.

Répcelak: Antoni – Kiss Z., Gallen A., Csontár (Kiss G.), Dulicz, Németh B. (Horváth Z.), Pinezits, Baán, Gallen I., Németh D., Krétai (Baranyai).

Uraiújfalu: Pungor I. – Szabó Má., Szabó T., Keszei, Szabó B., Kollárits, Pungor Sz., Csete (Burka), Bokor (Pungor N.), Dornai, Agg.

Gólszerzők: Pinezits (3), Németh B., Németh D., ill. Dornai, Agg.

Kőszegi Lóránt FC–Bozsoki SE 2-5 (1-4). Kőszeg, v.: Bagoly G.

Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner (Réti Ma.), Őri (Varga D.), Szolyák, Marti (Kovács A.), Varga Sz. (Kovács Sz.), Kovács Zs. (Puporka), Réti Mi., Takács, Rácz.

Bozsok: Varga M. (Szenteleki) – Bigner, Kratochwill, Csizmazia (Kovács P.), Nagy Zs. (Kalmár), Marti, Pál (Dévényi), Varga B., Tompek, Németh O. (Szalai), Kiss M.

Gólszerzők: Réti Mi., Szolyák, ill. Németh O. (2), Pál (2), Varga B.

A hazai csapat vette magához a kezdeményezést a mérkőzés elején, de a vendégek jól megszervezett védekezésének köszönhetően gólszerzési lehetőségük nem igazán adódott. A bozsokiak gyors ellentámadásaiknak – és a kőszegiek egyéni hibáinak – köszönhetően bő fél óra alatt négy gólos előnyre tettek szert. Az első játékrészben egy büntetőből tudott szépíteni a hazai csapat. A második félidő mindkét fél számára egy-egy találatot eredményezett, így bozsoki siker született a találkozón.

Elektromol-Spari FC–Alsóújlaki SC 0-3 (0-0). Szombathely, v.: Talabér N.

Spari: Pungor – Varsányi, Boldizsár, Tóth Mi., Pulai, Majtényi, Mészáros (Tóth Ma.), Sipos, Dienes, Schmidt, Kelemen.

Alsóújlak: Baba (Gábor) – Kaposi, Pados, Hantó (Toldi), Varga Á., Varga N., Vasas, Pintér (Káldi), Papp A. (Hancz), Nagy Z., Varga R. (Gampel).

Gólszerzők: Hancz, Varga Á., Sipos (öngól).

Az ismét sok hiányzóval felálló Spari csak egy félidő erejéig tudta tartani magát.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Szeleste-Pósfa SE 3-2 (1-0). Gérce, v.: Szabó C.

Gérce: Komáromi – Pencz, Máthé, Németh B., Lerik, Mórocz (Kovács T.), Major (Kiss L.), Kövesdi A. (Sebestyén), Nunkovics, Csonka, Kövesdi D. (Lakatos).

Szeleste: Szentgyörgyvári – Vajda (Nagy Á.), Maráczi, Kovács R., Fülöp, Pethő (Molnár G.), Baranyai (Nagy N.), Pataki, Kiss Á., Horváth L., Földi.

Gólszerzők: Kövesdi A., Major, Mórocz, ill. Kiss Á., Fülöp.

Jó iramú, változatos, küzdelmes mérkőzésen a több helyzetet kidolgozó és értékesítő Gérce megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Merseváti SE–Pecöl SE 1-3 (1-1). Mersevát, 50 néző, v.: Németh T.

Mersevát: Patyi – Gönye, Dénes, Nagy Á., Takács M. (Szalai-Golda), Szalai Cs., Orbán, Homlok, Mesterházy, Takács B., Döbröntei.

Pecöl: Kollarics – Láda (Varga M.), Orsós, Szabó P., Oszkó (Boncz), Farkas A., Kiss B., Hóbor, Márok (Pálfi), Joó (Horváth B.), Kasza.

Gólszerzők: Mesterházy, ill. Kasza, Márok, Joó.

Kiállítva: Dénes (66., Mersevát).

Már az 5. percben véleményes tizenegyeshez juthatott a Pecöl, de a hazai hálóőr bravúrosan hárított. Majd kiegyenlített első félidő következett, a szünetben 1-1 volt az eredmény. A második játék részben egy kiállítás után a 10 főre fogyatkozó hazaiak már nem tudtak kapuba találni, a vendégek viszont kihasználták az emberelőnyt – megnyerték a meccset.

A következő, 24. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Kemenesalja–Spari, Gencsapéti–Gérce-Vásárosmiske, Alsóújlak–Boba. Vasárnap, 17.00: Sé–Kemenesmagasi, Pecöl–Kőszeg, Uraiújfalu–Mersevát, Szeleste-Pósfa–Répcelak, Bozsok–Lukácsháza.

Déli csoport

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Bajánsenye SE 1-2 (1-1).Szombathely, vezette: Ódor Á.

Gyöngyöshermán: Olasz – Székely, Karáth, Kis Z., Kis L. (Balázs), Berta (Fülöp), Bazsó, Radányi, Neudl (Németh Sz.), Séfer, Kovács D.

Bajánsenye: Kalamár – Kircsi, Varga D., Koltai, Horváth B., Kósa (Horváth A.), Kosár, Fábián, Horváth Z. (Kovács V.), Propszt, Koczor (Vitéz).

Gólszerzők: Bazsó, ill. Kovács V., Koczor.

Kiállítva: Séfer (81., Gyöngyöshermán), Karáth (69., Gyöngyöshermán).

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, mindkét fél betalált a kapuba. De a folytatás már a vendégnek sikerült jobban, újabb találatukkal begyűjtötték a három pontot.