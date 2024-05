Szombathelyi AK I.–Sportiskola I.–Turris SE Sopron I. 11:3. Szombathely, NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés.

Párosok: Gergely, Poór–Dohnál, Orosz 3:2, Szarka Zs., Tóth G. – ellenfél nélkül 3:0 (2-0). Egyéni, 1. forduló: Tóth G.–ellenfél nélkül 3:0, Gergely–Orosz 3:0, Poór B.–Fehér 3:0, Szarka G.–Dohnál 0:3 (5-1). 2. forduló: Tóth G.–Orosz 3:2, Gergely–Fehér 3:0, Poór B.–Dohnál 1:3, Szarka G.–ellenfél nélkül 3:0 (8-2). 3. forduló: Tóth G.–Fehér 3:0, Gergely–Dohnál 3:2, Poór B.–ellenfél nélkül 3:0, Szarka G.–Orosz 2:3 (11-3).

Ősszel Sopronban viszonylag könnyen nyertek a szombathelyiek, így most is ők voltak az esélyesek. Amikor meglátták, hogy csak hárman érkeztek a vendégek, a vasiak átszervezték csapatukat. Szarka Zsolt helyett Szarka Gábor kapott lehetőséget. A meccsen Tóth mellett Gergely nyerte meg valamennyi mérkőzését, utóbbi fordulóról fordulóra jobban játszik. Szarka Gábor majdnem tudott meglepetés győzelmet szerezni, ám végül ez nem sikerült. A SZAK azonban így is magabiztosan nyert. Győzött: Tóth G. 3, Gergely 3, Poór B. 2, Szarka G. 1, Poór B.-Gergely, illetve Dohnál 2, Orosz 1.

Dunaújvárosi ASE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő II. 5:9. Dunaújváros, NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés.

Párosok: Kovács A., Szabó D.–Iván B., Kalmár 1:3, Oroszki, Furka–Nyírő, Gőgös 1:3 (0-2). Egyéni, 1. forduló: Kovács D.–Nyírő 3:0, Oroszki–Gőgös 3:2, Szabó A.–Kalmár 2:3, Szabó B.–Iván B. 0:3 (2-4). 2. forduló: Kovács D.–Gőgös 3:0, Oroszki–Kalmár 0:3, Szabó A.–Iván B. 3:1, Szabó B.–Nyírő 0:3 (4-6). 3. forduló: Kovács D.–Kalmár 3:0, Oroszki–Iván B. 1:3, Szabó A.–Nyírő 0:3, Szabó B.–Gőgös 0:3 (5-9).

A celliek tartalékosan álltak asztalhoz, de így is megnyerték a párosokat és az első kör után is vezettek 4-2-re. A második fordulóban Iván Bertold váratlan vereséget szenvedett, ám a többiek nyertek. Az utolsó körben 6-5-re feljöttek a hazaiak, de utolsó három meccsüket megnyerték a vasiak. Győzött: Kovács D. 3, Oroszki 1, Szabó A. 1, illetve Nyírő 2, Kalmár 2, Iván B. 2, Gőgös 1, Iván B.-Kalmár, Nyírő-Gőgös.