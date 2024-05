- Megünnepeltük az újabb bajnoki címet, de csak mértékkel, mert most is akad munka bőven - folytatta Gráczer György. - A jövő évi csapat építését már februárban elkezdtük, és elég jól állunk: Keller Ákos, Kovács Benedek, Perl Zoltán, Pongó Marcell, Tanoh Dez András, Matthew Tibby és a kölcsönből visszatérő Sövegjártó Ábel személyében hét játékosunknak van élő szerződése - ami azért május végén, június elején nem rossz eredmény. És sikeredzőnk, Milos Konakov is élő szerződéssel rendelkezik. Benke Szilárdot is szerettük volna megtartani, de nem sikerült. Egyébként most alaposan felbolydult a játékospiac, ugyanis változtak a szabályok. A következő szezonra az MKOSZ eltörölte a fiatalszabályt - négy légióst lehet nevezni egy meccsre, egy magyar játékosnak végig a pályán kell lennie. Így felértékelődött a magyar játékosok szerepe - és felment az áruk... Még szeretnénk magyar játékost igazolni. Az pedig, hogy három, vagy négy légiósunk lesz jövőre, attól függ, hogy hogyan sikerül összeállítanunk a magyar magot. Jól haladnak a tárgyalások, bizakodóan várom az elkövetkező időszakot. Azt pedig már most is kijelenhetem, hogy a 2024/2025-ös szezonban is a bajnoki cím a célunk! Végezetül köszönöm a tulajdonos város kiemelt hozzáállását a csapathoz, köszönöm a szponzorok támogatását, és mindenekelőtt köszönöm a szurkolóknak, hogy a nehéz pillanatokban is a csapat mögött álltak, és rendre fantasztilkus hanultaot teremtettek.