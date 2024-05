Eszterházy Egyetem-AVUS 10-8 (3-3, 4-2, 0-0, 3-3). Eger, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Bujka, Besenyei.

AVUS: Antoni - Hajmási, Szili 1, Makarenko, Berényi, Sági, Kertész 5. Csere: Galambos, Kovács K., Makrai 2, Spitzer, Mercs. Edző:Péter Imre.

Az Eszterházy legeredményesebb játékosa Sík volt négy góllal.

Makrai góljával a vasiak szereztek vezetést, ám a hazaiak hamar kiegyenlítettek. Majd átvették a vezetést az egriek, de ezt követően meg a szombathelyiek egalizáltak (2-2). Az első negyed után 3-3-as döntetlennel fordultak a csapatok. A második negyed a hazaiaké volt, a vendégek sokat hibáztak, pontatlanul lőttek, az egriek 7-4-re elhúztak. Aztán Makrai góljával két találatra felzárkóztak az aligátorok (7-5). A harmadik negyed ritka nyolc percet hozott: egyik csapatnak sem sikerült betalálnia, ami vízilabdában ritka, mint a fehér holló. Az utolsó negyedben viszont fél perc alatt kétszer is betalált Kertész (7-7). Sőt, Kertész büntetőből is gólt dobott, 8-7-re már az AVUS vezetett. A hevesiek előbb kiegyenlítettek, majda vezetést is átvették (9-8). A vasiak mindent megpróbáltak, de újabb gólt a hazaiak dobtak, beállítva ezzel a 10-8-as végeredményt. Az AVUS vereségével lecsúszott a dobogóról és az 5. helyen végzett.

Péter Imre:- Nem játszottunk jól, a védekezésünk nem múködött megfelelően. Ennek ellenére a negyedik negyedben átvettük a vezetést, de eredménytelenül támadtunk, ráadásul három gólt kaptunk zsinórban. Az Eger megérdemelten nyert.

Az élmezőny végeredménye: 1. Debrecen 58 pont, 2. VIWA-OSC 57, 3. PTE-PEAC Mighty Bulls 52, 4. Cegléd 50, 6. AVUS 50, 6. Eszterházy Egyetem 46.