Születésének 95. évfordulóján az Aranycsapat legendás jobbszélsőjére, Tóth II Józsefre emlékeztek szülőfalujában. A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület és Mersevát Község Önkormányzata által szervezett ünnepségen a Merseváton öt évvel ezelőtt állított emléktáblánál adóztak az egykori csepeli jobbszélső emléke előtt. Csillag Albert polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és kiemelte, hogy a szülőfalu ma is büszke híres szülöttére, aki 10 éves koráig élt Merseváton és akinek nevét 2015 óta a sportpálya is viseli. 2017-ben 88 esztendős korában hunyt el Tóth II József, aki az Aranycsapat játékosaként 1954-ben gólt szerzett az angolok elleni barátságos mérkőzésen (7-1), majd a világbajnokságon az NSZK elleni meccsen (8-3). Gál László, a hagyományőrző egyesület elnöke ünnepi beszédében röviden ismertette a világbajnoki ezüstérmes, tizenkétszeres válogatott labdarúgó pályafutását. Csak élete utolsó éveiben kapta meg az őt megillető elismerést, pedig ő is kivételes képességű labdarúgója volt a „mágikus magyarok” néven elhíresült válogatottnak. Egész élete a szerénységről, a tisztességről, a becsületről szólt, igazi példaképe lehet a mai fiataloknak is. A megemlékezésen jelenlévő Halmosi Zoltán válogatott labdarúgó egy mondatot fűzött a két beszédhez: „Józsi bácsi soha nem felejtette el, hogy honnan jött, honnan indult élete.” A megemlékezés koszorúzással zárult.