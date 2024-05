Rangadóhoz és bajnokcsapathoz méltó fogadtatásban részesült a már aranyérmes SZKKA az Érd elleni derbin, ahol a vendégek a kiadó feljutó helyért, a vasiak pedig ragyogó győzelmi sorozatuk folytatásáért szálltak harcba. A nagyszerű atmoszféra mellett remek szellemben és kőkemény védekezéssel kezdte a derbit a házigazda, támadásban pedig Pődör Rebeka kezdett be erőteljesen, így 6-2-es állásnál azonnal időt kértek a vendégek. Aztán megérkeztek a meccsbe az érdiek is, akik az első negyedóra végére ki is tudtak egyenlíteni, 9-9-nél már Vida Gergő rendelte magához játékosait. Ennek hatására az első félidő második felében újfent az SZKKA irányította a mérkőzést, így a szünetre hatgólos előnnyel vonulhatott (19-13).

Térfélcserét követően kicsit bennragadt az öltözőben a hazai gárda, a vendégcsapat villámgyorsan felzárkózott három találatra, ezért ismét időt kért Vida Gergő (20-17). Újra fordult a kocka, elkezdte játszani saját játékát a Szombathely: kemény védekezéssel és gyors gólokkal ismét elhúzott, majd 26-19-nél az Érdnek kellett időt kérnie. A folytatásban magabiztosan őrizték kiharcolt előnyüket a vasiak, egészen az utolsó öt percig, amikor is nagy rohamot indítottak a vendégek. Apró izgalmak jutottak a végére, de a hazai győzelem nem forgott veszélyben. Négy góllal nyerte a rangadót a bajnoki aranyérmes SZKKA, amely folytatta győzelmi szériáját és eltökélt szándéka, hogy a szezon végéig megtartsa 100 százalékos mérlegét, amellyel történelmet írna. Már csak két forduló van hátra.