A Körmendnek hárommeccses vereségszériáját kellett lezárnia ahhoz, hogy biztosan bennmaradjon az NB I.-ben. A Kaposvár is kényszerhelyzetben volt, hiszen ő sem hibázhatott, ha biztosan benn akart maradni az A csoportban. Előzetesen arra lehetett számítani, hogy Durázi mellett Basic sem lép pályára szombaton körmendi mezben, azonban a vasiak horvát légiósa mégis vállalni tudtak a játékot. A vendégeknél Abell is felépült sérüléséből, így a KKK legjobb pontszerzője a padon foglalt helyet bevetésre készen.

Pontatlanul, idegesen, kapkodva kezdett a házigazda, amely még talán egyetlen hazai meccsét sem kezdte ennyire feszülten. Ebből arra lehetett következtetni, hogy mindenki tudta, mi a tét. Sok triplát elszórt a semmibe Körmend, míg a KKK jól célzott közelről és az ötödik percben 4-9-re lépett el. Kocsis Tamás rögtön időt kért, volt bőven tennivalója a Rába-partiak trénerének, mert nem igazán tudta elkapni a fonalat a piros-fekete alakulat. Egészen a negyed végéig altató üzzemmódban ténykedett a Körmend, majd másfél perccel az etap vége előtt Djogo beszórta a hazaiak első tripláját (13-15), majd nem sokkal később Eaddy faultolta, a büntetőket is helyükre küldte, ezzel ismét egál volt az eredmény (15-15). A 9. percben Doktor is beakasztott egy távolit, ezzel hosszú percek után újra átvette a Körmend a vezetést (18-15). Damjanovic időt kért, de az állás már nem változott, három ponttal nyerte az első felvonást a vasi gárda. 6-0-ás Rába-parti szériával folytatódott a meccs, határozottan magára talált a Körmend, amelynek a védekezése ezúttal keményebb, jobb volt a korábbi találkozókhoz képest. A 14. percben Kiss Mátyás távolijával 10-et számolt a vasi csapat a Kaposvárra (27-17). A somogyiak szívosan tapadtak ellenfelükre, a negyed közepén Puska hármasával négy pontra csökkentette hátrányát a KKK (30-26). Ennél tovább azonban nem negedte magához a Körmend, amely a 18. percben megint visszaállította a 10 pontos különbség (38-28). A félidő hátralévő részében igyekezett kapaszkodni a somogyi együttes, de magabiztosan uralta a meccset az MTE, amely 12 pontos előnnyel térhetett pihenőre (43-31).

Fordulás után egy 6-0-ás rohammal nyitott a somogyi alakulat (43-37), Kocsis Tamás gyorsan magához rendelte csapatát. Ferencz idegnyugtató távolija a lehető legjobbkor süllyedt el. Kisebb triplaverseny alakult ki, Jackson is hintett egyet, majd Ferencz beszórta második hármasát is (49-40). Rendszeresen vissza tudott zárkózni több alkalommal is a Kaposvár 5-6 pontra, ám a túloldalon mindig jött egy távoli, vagy gyors egymásutánban 2-3 dupla, amivel újra és újra a 10-et súrolta a különbség a felek között. Amint a KKK gyorsítani akart a játékon, annak általában labdavesztés lett a vége kapkodás miatt, amiből a házigazda rendre betalált. Ennek ellenére nem tudta leszakítani magáról a hazai alakulat a vendégeket. A 29. percben a Körmend hagyta el a labdát, Jackson iramodott meg a palánk felé, ám Djogo hatalmas sprintet kivágva utolérte és blokkolta a somogyiak légiósát, önkívületi állapotba került a haza lelátó. Az ellentámadást Konate egy sikeres közelivel zárta, ezzel újfent több int 10 volt közte (64-53). A negyedet Jackson büntetői zárták, semmi sem dőlt még el (64-55). A záró negyed első négy percében azt történt a pályán, amit a Körmend akart, magabiztosan őrizte előnyét, csak kínlódott a Kaposvár. 70-61-nél időt kért Damjanovic, majd keményen számon kérte Filipovityot. Eaddy hármasa a 36. percben újabb reménysugár volt a Kaposvár számára (73-67), de aztán két perccel később Tolbert zsákolásával 79-69-et mutatott az eredményjelző. Persze itt még mindig nem dőlhetett hátra hazai oldalon senki sem, de nem tudott újítani a KKK, amelyet végül hét ponttal megvert az Egis Körmend, így egészen biztosan jövőre is NB I.-es csapata lesz a Rába-parti klubnak.