Az Illés Akadémia fiataljaiból álló III.-IV. korcsoportos női csapat nagy reményekkel vágott neki a tornának. Az A csoportba sorolt szombathelyiek egészen elképesztő teljesítménnyel, 36-0-ás gólaránnyal abszolválták csoportmeccseiket, toronymagasan a mezőny fölé nőttek. A keresztjátékban a sándorfalviakat 7-2-re ütötte ki a Zrínyi, majd következhetett a tolnai Wosinsky-iskola elleni elődöntő, ahol megintcsak nem finomkodtak a vasiak: 13 gólt ragasztottak riválisa kapujába és ezzel döntőbe jutottak. A szombathelyiek legfontosabb találkozójukon a fővárosi Gloriett Sportiskolát 2-0-ra verték, ezzel teljesen megérdemelten elhódították a bajnoki címet.

– Lehengerlő menetelést mutattak be a lányok – értékelt Vadász Gábor testnevelő. – Most értek fel a csúcsra azok a lányok, akik elkezdték nálunk 6-7 évvel ezelőtt a labdarúgást a Zrínyiben egy az Illés Akadémiával kötött megállapodásnak köszönhetően. Öt illéses lánnyal a keretben egy 58-2-es gólaránnyal magasodtunk a mezőny fölé. Külön kiemelném az Illés Akadémia felkészítőit, akiknek ezúton is köszönjük munkájukat.

A Zrínyi-iskola bajnokcsapatának tagjai: Unger Viktória, Szanyi Evelin, Petrik Zorka, Nagy Csenge, Palatin Dorka, Sipos-Kiss Virág, Széplaki Sára, Első Hanna, Szabó Dóra. Testnevelők: Gerlachfalvi Csilla, Vadász Gábor. A góllövő lista élén holtversenyben, 18-18 találattal a zrínyis Nagy Csenge és a fővárosi Demeter Regina végzett. A torna legtechnikásabb játékosának Széplaki Sárát választották.