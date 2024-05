A Magyar Paralimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a TFSE atlétája másodikként kvalifikálta magát a T38-as kategória vasárnapi döntőjébe, amelyben 12.85 másodperces idővel diadalmaskodott, három századdal megelőzve a másodikként célba érkező kolumbiai riválisát. A vb-n összesen hat versenyző képviseli a magyar színeket.

A magyar szövetség híre szerint a T38-as kategóriában versenyző, többszörös világbajnok magyar parasportoló Japán után az USA-t célozza meg, hiszen jövő szombaton a legrangosabb atlétikai sorozat, a Gyémánt Liga oregoni állomásán a parasportolók 100 méteres viadalában vehet részt.

- Fontos állomások ezek számomra. Egyrészt távolugrásban a vb-n a célom a címvédés, 100 méteren pedig mindent megteszek, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból - nyilatkozta Ekler Luca, aki szerint minden atléta számára álomhelyszín Eugene, ezért is nagyon örült a meghívásnak. - Fejlődési lehetőség is van benne, hiszen Amerikában más kategóriák atlétáival is versenyzünk, és ez pozitívan hathat mindenkire.

Ekler Luca a magyar szövetség honlapjának beszélt arról is, hogy idén minden edzőtábor és verseny a paralimpiára történő felkészülést segíti és a paralimpiai jó szereplés a legfontosabb.