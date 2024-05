Dombóvári Kosársuli KE–CVSE Vulkán Fürdő 82-70 (17-20, 23-18, 32-14, 10-18). Dombóvár, NB II.-es kosárlabda-bajnokság, vezette: Nagy, Szecsődi.

Celldömölk: Szabó B. 13/6, Kovács B. 6/6, Horváth L. 16, Rozmán 15/3, Orbán 19. Csere Ruppert 1. Edző: Grebenár Péter.

Előzetesen is nehéz meccsre számíthatott a CVSE Dombóváron, de a hatfős karcsú keretével nem lehetett más céljuk Grebenár Péteréknek, mint a tisztes helytállás. Munkahelyi- és iskolai elfoglaltság, sérülés, betegség miatt hiányoztak többen is a vasiaknál. Az erőviszonyok ellenére nagyon szépen tartotta magát a Cell az első két negyedben, amiben szerepet játszott, hogy ekkor még nem igazán talált be távolról a házigazda. Szünet után elkapták a fonalat a dombóvári triplázók és tetemes előnyre tettek szert. Azonban a CVSE több mint 20 pontos hátrányból is felállt, visszajött 10 pontra, de a létszámkülönbség a végére kiütközött a csapatok között. Nagyot küzdött a vendég vasi együttes, amelynek ha van egy klasszikus irányítója, talán nyerhetett volna. De a sportban nincs ha.