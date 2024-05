Hódmezővásárhelyen pattogtak a kosárlabdák a hétvégén a IV. korcsoport országos döntőjén, ahol közel 200 fiú és lány versenyző vett részt a sportági csúcseseményen. Országszerte 231 csapat (23-mal több mint tavaly) csapat kezdte el a korcsoportban a két nemben a küzdelmeket. Az országos elődöntőket követően a legjobb 8-8 csapat jutott be a hódmezővásárhelyi országos döntőbe. Vas vármegyéből két iskolának is sikerült fiúcsapatot kvalifikálni: a körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolának és a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak.

A Bolyai az A csoportba, az Olcsai pedig a B-be került. A körmendiek repülőrajtot véve nagy elverték a Kecskemétet (76-51), majd a házigazda Hódmezővásárhelyt is (61-43), a jó erőkből álló Pécs viszont kemény diónak bizonyult (54-73). Két győzelemmel és egy vereséggel másodikként zárta csoportját az Olcsai. A szombathelyieknek nem termett sok babér kvartettjükben: az Oroszlánytól (56-69), a Békéscsabától (53-54) és a Miskolctól is kikaptak (6-46), így a B csoportban az utolsó, negyedik helyen zártak. A keresztjátékban a kecskemétiek 61-53-ra bizonyultak jobbnak a Bolyainál, míg a Olcsai 53-47-re verte a miskolciakat.

A VII-VIII. helyért vívott harcban 54-45-re nyert a Bolyai a Békéscsaba ellen, így utolsó előttiként végzett, míg a döntőbe jutott körmendiek ismét a pécsiekkel csaptak össze, akiktől addigi egyetlen vereségüket szenvedték el. Sajnos nem borult a papírforma, ismét a baranyaiak voltak a jobbak 61-26-ra győztek, így ezüstérmes lett az Olcsai gárdája.

– Elsődleges célunk csak az éremszerzés volt, de az ezüsttel ezt túl is szárnyaltuk – értékelt Kercsmár Jenő testnevelő. – A pécsiek kimagaslottak a mezőnyből. Fiaink kihozták magukból a maximumot, sőt, még talán annál is többet! Nagyon céltudatosan vágtak neki a versenynek, mindenki rendkívül eltökélt volt és érmet akart szerezni. Ebben a profi szemléletben nagy szerepük van az egyesület edzőknek, akiknek kezei alatt nap mint nap pallérozódnak a fiatalok. Úgyhogy ez az ezüstérem elsősorban az ő érdemük és sikerük. Ez egy igazi szupercsapat, amelyet csak pozitív jelzőkkel lehet illetni.

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és Somogyi Béla Tagiskola ezüstérmes csapatának tagjai: Banks George Christopher, Dékány Boján Bendegúz, Farkas Balázs, Gecse Áron Tamás, Gujtman Milán, Hegedüs Áron, Kóbor László, Marton Balázs, Morsics Máté, Németh Zsolt, Varga Zétény, Vilics Botond Milán. A döntőn a csapat edzője: Palánk Bálint volt. Csapatvezető: Kercsmár Jenő A gyerekek egyesületi edzői: Szalai János, Palánk Bálint, Érsek Marcell és Tóth-Erdei Máté. A torna ötfős „All Star” csapatába beválogatták a körmendi Dékány Boján Bendegúzt.