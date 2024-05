Tanoh Dez András személyében tehetséges fiatal magyar játékost igazolt a nyáron a Falco KC Szombathely NB I.-es bajnoki címvédő kosárlabdacsapata. A 21 éves, 190 centi magas, egyes és kettes poszton bevethető Tanoh Dez András Honvéd-nevelés, tavaly mutatkozott be az első osztályban, és kifejezetten jó szezont teljesített. A Falco kivásárolta futó szerződéséből, és két szezonra szóló kontratust kötött vele. Az ifjú kosaras gyorsan beilleszkedett a bajnokcsapatba – és a szurkolók is gyorsan megkedvelték. A Falco-stáb egy érdekes videót készített a játékossal, azzal a céllal, hogy közelebbről is bemutassa őt a sárga-fekete drukkereknek.