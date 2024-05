Az alapszakaszgyőztes, címvédő Falco az negyeddöntőben a Honvédot, majd az elődöntőben a ZTE-t söpörte el 3-0-val. Az alapszakaszt harmadikként záró, friss kupagyőztes Szolnok a negyeddöntőben nem okozott gondot a Pécs (3-0), majd az elődöntőben elvette az Alba Fehérvár pályaelőnyét, és 3-1-es összesítéssel jutott be a bajnoki döntőbe.

A nyolcszoros bajnok (1991, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018) Szolnok érdekes szezont fut. A nyáron Gasper Potocniktól Miodrag Rajkovics vette át a szakmai munka irányítását. Majd menet közben Szarvas Gábor lett a vezetőedző, akit Oliver Vidin váltott a kispadon – a szerb tréner kinevezése már jó húzásnak bizonyult. Az irányításával feljavult az Olaj játéka, harmadik helyre futott be a csapat az alapszakaszban, majd megnyerte a Magyar Kupát, végül bejutott a bajnoki döntőbe. Stabil, szervezett, csapatjátékon alapuló hatékony kosárlabdát játszik a Szolnok – nehéz feladat vár a Falcóra.

A ötszörös bajnok (2008, 2019, 2021, 2022, 2023) Falco története legszebb időszakát éli – ezt mutatja, hogy a legutóbbi négy befejezett kiírást aranyéremmel zárta (2020-ban a Covid-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság). És a szombathelyi gárda az idei kiírásnak is a címvédés reményében vágott neki. A két patinás gárda már több döntőt is vívott egymással: 2012-ben és 2018-ban a Szolnok, 2021-ban pedig a Falco nyert. Az alapszakaszban a Falco kétszer is legyőzte riválisát: Szolnokon 85-69-re, Szombathelyen pedig 88-75-re nyert – most azonban már egy érezhetően erősebb Szolnok vár a sárga-fekete alakulatra.

– Úgy gondolom, hogy a bajnokság két legerősebb csapata találkozik egymással, ez a döntő méltó lezárása a bajnokságnak – mondta Milos Konakov, a Falco-Vulcano KC Szombathely kosárcsapatának vezetőedzője. – Ráadásul a két élcsapat régi nagy riválisa egymásnak – így garantált az érzelem, a fantasztikus hangulat a mérkőzéseket. Tiszteljük az ellenfelünket, és azzal is tisztában vagyunk, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban kiváló eredményeket ért el. Nekünk az első mérkőzésen egyetlen feladatunk van: meg kell őriznünk a pályaelőnyünket! Van rajtunk nyomás, de képesnek érzem a csapatomat arra, hogy teljesítse ezt a feladatot. Megpróbáljuk a saját játékunkat játszani. Erős tempóra, agresszív védekezésre, hatékony támadójátékra, szervezett csapatjátékra lesz szükség a részünkről. Egy biztos, az alapszakaszban lejátszott két mérkőzésből nem szabad kiindulnunk. De bizakodva várom a meccset – és ismét számítunk a szurkolóink segítségére!

A szolnoki kosarasok közül érdemes kiemelni a mindkét oldalon kiválóan lepattanózó Wiggins, vagy a remekül irányító, sok gólpasszt jegyző, emellett ponterős Jovanovic játékát. De többen is jó formának örvendenek.