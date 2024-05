A Falco nagyon sima győzelemmel kezdte az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot: Szombathelyen 24 ponttal verte el, 83-59-re gázolta el a Szolnokot – és a játék minden elemében ellenfele fölé nőtt. Szolnokon azonban fordult a kocka, a hazai pályán, extázisban játszó Olaj legyűrte a sárga-fekete gárdát, 100-87-re nyert – egyenlítve így a párharcban. A Falco nem igen szokott 100 pontot kapni egy meccsen, most azonban megtörtént ez a csúfság a címvédővel – tegyük hozzá, hogy a Szolnok parádés dobóformát fogott ki, 16 triplát süllyesztett el a szombathelyi gyűrűben (és dobott 24 pontot büntetőből, így 72 pont össze is jött a 100 ból...). Az biztos, hogy egy belelkesedett Szolnok érkezik, amely már elhiszi, hogy le tudja győzni a Falcót – és a most ismét a Falco lép pályára győzelmi kényszerben.

– Mind a két eddig mérkőzés nagyon fizikális volt, ismét hasonló jellegű összecsapásra számítok – jelezte a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott kosarasa, Pongó Marcell (akinek a testvére, Pongó Máté a rivális Szolnokot erősíti). – Vagyis sok futásra, sok ütközésre, sok faultra van kilátás, kemény egy-egy elleni párharcokra. Az első és a második mérkőzés között sajnos nagy volt a különbség a részünkről: Szombathelyen csak 59, míg Szolnokon 100 pontot kaptunk – idegenben nagyon nem működött a védekezésünk. Amit ismét rendbe kell tennünk egyéni és csapat szinten is, vissza kell térnünk az első mérkőzésen mutatott teljesítményünkhöz. Kemény védekezést, jó lepattanózást várok a csapattól – és sokkal több gyors indításra lesz szükségünk, hogy ne kelljen rendre felállt védelem ellen támadnunk. És támadásban is sokkal higgadtabban kell megoldanunk a feladatot – ami csak szervezett csapatjátékkal, hideg fejjel lehetséges. Tudjuk jól, hogy nehéz meccs vár ránk, de képesnek érzem a csapatunkat arra, hogy ismét nyerjünk, hogy megóvjuk a hazai pályánkat – természetesen ismét számítunk a szurkolóink segítségére !

A csapatok telt ház előtt lépnek pályára, ugyanis mind a 3070 darab hazai belépőjegy elfogyott – a pénztárak már ki sem nyitnak.

A Falco-család csatlakozott a „HOZZ EGY MACIT” kampányhoz: a klub a szombathelyi Karitásznak, valamint a Markusovszky kórház gyermekosztályának ajánlja fel a szurkolók által hozott plüssöket. A szurkolók bármilyen plüssfigurát hozhatnak, amit a Shop melletti gyűjtőponton kell leadni!

A Gothard Jenő Általános Iskola diákjai festett-rajzolt képekkel lepték meg a napokban a klubot, Falco-témájó alkotásokkal. A közel 70 kép a csarnok aulájában lesz kiállítva.