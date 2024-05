A párharc első, szombathelyi összecsapásán a Kecskemét nyert 3-1-re – nagy meglepetésre. A címvédő zöld-fehér gárda azonban rendezte a sorait: győzött Kecskeméten (3-1), majd legutóbb Szombathelyen (4-1) is.

SG Kecskemét Futsal–Haladás VSE 4-5 (0-2).

Kecskemét, NB I.-es futsalmérkőzés, 4. döntő, vezette: Kovács G., Kiss G., Juhász D., Nyekita B.

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Kajtár, Haász, Fekete. Csere: Krajcsi (kapus), Lehotai, Hajnal, Bíró, Gondi, Pál, Nádudvari, Tomic, Szabó J. Edző: Koós Károly.

HVSE: Alasztics – Dróth, Henrique, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Szalmás, Luiggi, Hajmási, Sipos, Körmendy, Vas, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Fekete (22., 33.), Bíró (28.), Kajtár (31.), ill. Dróth (1.), Rutai (13.), Hajmási (13.), Pál (28. – öngól), Henrique (37).

Kiállítva: Hadházi (30.).

Egy perc sem telt el a mérkőzésből és máris megszerezte a vezetést a címvédő Haladás: Vatamaniuc-Bartha oldalberúgását váltotta gólra közelről Dróth (0-1)! Nagy lendülettel nyitott a szombathelyi gárda, letámadta, beszorította ellenfelét. A Kecskemét vészkapus játékkal igyekezett csökkenteni a nyomást. De az igazán nagy helyzetek továbbra is a hazai kapu előtt alakultak ki - villámgyorsan ment át támadásba a Haladás, és rendre lövéssel fejezte be az akcióit. Sőt, Hajmási labdaszerzése, majd passza után a középen érkező Rutai helyezett a bal alsó sarokba (0-2). Feszült hangulatban, parázs párharcokkal folytatódott a meccs - potyogtak a sárga lapok. Kőkemény csatát szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Akárcsak az első, a második félidő is Haladás-góllal kezdődött: Sipos ügyes cselek után Hajmásit hozta helyzetbe, aki közelről nem hibázott (21.). Azonban és szép támadás végén az egyedül hagyott Fekete közvetlen közelről gurított az üres szombathelyi kapuba – zárkózott a Kecskemét (1-3). Belelkesedett a házigazda, de maradt az irányítás a szombathelyieknél. Sőt, az előnyüket is növelték: jobbról Luiggi lőtte be élesen a labdát, ami Pál lábán irányt váltva pattant a kapuba – öngól (1-4)! Bíró azonban kipókhálózta Alasztics kapujának bal felső sarkát, és szépített a Kecskemétnek (2-4). Hadházit pedig közben második sárga lappal kiállították a játékvezetők. Az emberelőnybe került házigazda nagy rohamokat vezényelt – Alasztics pedig nagyokat védett. De Kajtár csak gólra váltotta az emberelőnyt (3-4). Majd vészkapussal nyomott tovább. És a nyomást nem bírta a Haladás: Fekete második góljával ugyanis egyenlített a Kecskemét (4-4). Nehéz perceket élt át a szombathelyi gárda, időt is kért a szakmai stáb. Használtak a tanácsok, rendezte sorait a Haladás – Henrique átlövése pedig utat talált a kecskeméti kapuba! Szűk három perc maradt hátra – jól védekezett vészkapus játék ellen a HVSE. Fél perc maradt a meccsből, amikor időt kért a Kecskemét. De már nem tudott rést találni a szombathelyi reteszen.

Megnyerte a meccset, megvédte a címét, begyűjtötte a klub negyedik bajnoki aranyát a HVSE!

Dróth Zoltán: -A rutinnal nyertünk, sokk több ilyen hőfokú, nagy téttel bíró meccset játszottunk, a tapasztalat minket segítettfeszült. A Kecskemét fiatal csapat, szépen küzdött, jár a gratuláció ellenfelünknek is – de mi vagyunk Magyarország legjobb csapata, ez nem lehet vitás! Feszült meccset vívtunk, érdekes szituációk álltak elő, de szerencsére nem lesz újabb, ötödik meccs, így már nincs jelentősége a sok sárga lapnak. A 10. bajnoki címem szép jubileum, mikor elkezdtem a pályafutásomat, nem gondoltam, hogy idáig eljuthatok, juthatok, büszke a vagyok magamra, és a mindenkori társaimra is - akik nélkül nem jutottunk volna idáig

Vas Ádám: - Nehéz év van mögöttünk, sok munkát tettünk bele a szezonba, megérdemelten nyertük meg az aranyérmet. Tudtuk, hogy durva, kemény meccs vár ránk, így is lett, hiszen a Kecskemét mindet elkövetett, hogy győzzön - de nincs is ezzel semmi gond, ilyen egy döntő. Le a kalappal ellenfelünk előttük, nagyot harcoltak. Pályafutásom ötödik bajnoki címét ünnepelhetem, mindegyik aranyérem kedves a szívemnek, de a mostani bajnoki cím különösen fényesen csillog – mert rengeteg nehézséggel kellett megküzdenünk az elmúlt időszakban.

Alasztics Marcell: - Boldog vagyok, és büszke vagyok a srácokra, nagyot mentek a döntő négy meccsén - de az egész szezonban jól, kiegyensúlyozottan teljesítettünk. A mai döntő is kemény csatát hozott, 4-1-es vezetésünknél már a kezünkben éreztük a trófeát, de a Kecskemét nagyot küzdve visszajött a meccsbe, egyenlített - szerencsére az ötödik, utolsó gólt mi rúgtuk! Évek óta komoly munka jellemezi a csapatukat, minden nap keményen dolgozunk, minden meccsnek úgy megyünk neki, mintha BL-mérkőzést játszanánk. Ez a munka az alapja a sikereknek, jó állapotban, jó erőben vagyunk - igaz, jó képességük játékosok is alkotják a csapatot. A másik erőnk a csapategység, és a mögöttünk álló szurkolótábor – akik ma is nagyit segítettek!