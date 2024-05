A Haladás az újkori magyar futsal topcsapata, háromszoros bajnok, az utolsó három kiírást (2021, 2022, 2023) zárta aranyéremmel. Idén már megnyerte az alapszakaszt, a felsőházi rájátszást – és néhány napja begyűjtötte a szezon első trófeáját, a Magyar Kupát (már ötödik alkalommal, zsinórban harmadszor!). Nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre nincs ellenfele hazai porondon a zöld-fehér gárdának. A Kecskemét némi meglepetésre jutott el a bajnoki döntőig, soha nem járt még ilyen magasságokban – a többség inkább a Berettyóújfalut, vagy a Veszprémet várta a fináléba. A két csapat idén már négyszer összecsapott egymással: az alapszakaszban a Haladás hazai pályán (5-0) és idegenben (2-3) is legyőzte ellenfelét, a rájátszásban azonban Kecskeméten kikapott (4-3), de ezért a vereségért kiadós bosszút állt Szombathelyen (6-0). Az alapszakaszt negyedik, a felsőházi rájátszást második helyen záró Kecskemét erős, bő kerettel rendelkezik, ráadásul több játékosa – így például Bíró Attila, Kajtár Mátyás, Haász Benjamin, Krajcsi Bence, Pál Patrik, Suscsák Máté, Fekete Márk és Bencsik Roland – is megfordult már a válogatottban. De egyértelműen a Haladás az egyik fél harmadik megnyert meccséig tartó párharc esélyese.

A Haladás kulcsjátékosa, a válogatott kapus Alasztics Marcell vasárnap megsérült a kupadöntőben, nem is tért vissza a pályára.

– A medencecsontom sérült meg egy ütközésnél, csonthártyagyulladással bajlódtam a finálé után, néhány napot pihennem kellett, de szerda óta már a csapattal edzek, ha a szakmai stáb úgy dönt, be tudok állni a kapuba – jelezte Alasztics Marcell. – A kupagyőzelmet természetesen megünnepeltük vasárnap, de csak módjával, hiszen sűrű a menetrendünk, meg nem ért véget a szezon, sőt, most következik a bajnokság legfontosabb része! Gőzerővel készülünk a bajnoki döntőre, hiszen a bajnokságban is meg akarjuk védeni a címünket. A Kecskemét egy kiváló csapat, évről évre, meccsről meccsre fejlődött az elmúlt időszkban, összeszokott, stabil teljesítményre képes gárda. A rájátszásban már egészen kiváló teljesítményt nyújtott, teljesen megérdemelten jutott el a döntőig. Ahogyan a válogatott csapattársaimtól tudom, kemény munka zajlik Kecskeméten, a szerb edző vezette szakmai stáb megköveteli szervezett csapatjátékot, és sok energiát fordít a fizikai felkészítésre. A Kecskemét nem volt érdekelt a hétvégi kupadöntőben, vagyis már két hete ránk készül – ráadásul felszabadultan játszhat, hiszen a tét inkább rajtunk van, mindenki minket tart esélyesebbnek. Mi szinte lendületből futunk neki a bajnoki döntőnek – de fizikálisan rendben vagyunk, hiszen évek óta szereplünk a nemzetközi porondon, így nem okoz problémát, ha gyakrabban kell pályára lépnünk. És roppant motiváltak vagyunk! Nehéz első meccsre számítok, de meg akarjuk védeni a hazai pályánkat, győzelemmel akarjuk kezdeni a finálét – és nagyon számítunk szurkolóink segítségére!

– Nem gondolkodunk előre, meccsről meccsre fogunk haladni. Természetesen szeretnénk minél előbb lezárni a döntőt, de ha öt meccsen keresztül jutunk el az aranyéremig, akkor is boldogok leszünk! – zárta szavait Alasztics Marcell.