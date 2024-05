A bajnokságban és a kupában is címvédő HVSE remek szezont fut. Megnyerte az alapszakaszt, majd megnyerte a felsőházi rájátszást is – így pályaelőnnyel jutott be a bajnoki döntőbe. Most pedig begyűjtheti a szezon első trófeáját: a hétvégén rendezik ugyanis a a futsal Magyar Kupa négyes döntőjét Budapesten, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A HVSE szombaton (15.30) a Berettyóújfalu ellen vív elődöntőt, a másik ágon pedig Veszprém–Maglód párharcot rendeznek (18.00) – a két győztes bejut a vasárnapi (16.30) fináléba (bronzmeccset nem rendeznek).

A HVSE négyszeres kupagyőztesként (2018, 2020, 2022, 2023) fut neki a hétvégének, az utóbbi két kiírást megnyerte. A Berettyó szintén négyszer (2011, 2014, 2020, 2021) diadalmaskodott a sorozatban. A két patinás csapat már sok emlékezetes csatát vívott egymással – következik egy újabb fontos összecsapás. A felek az idén már négyszer megmérkőztek egymással. Az alapszakaszban a Haladás idegenben (3-4) és hazai pályán (3-2) is legyőzte riválisát, majd a rájátszásban következett egy újabb haza győzelem (4-1), végül egy iksz (2-2) Berettyóban. A papírforma szombathelyi győzelmet ígér.

– A sorsolás szeszélye folytán a két végső győzelemre is esélyes csapat már az elődöntőben összecsap egymással, a meccset tekinthetjük akár előrehozott döntőnek is – mondta Dróth Zoltán, a HVSE klasszis gólvágója, csapatkapitánya. – A Berettyó csak harmadikként zárta a rájátszást, így lecsúszott a bajnoki döntőről, vagyis már csak a kupában szerezhet trófeát, ezért vélhetően kettőzött erővel küzd majd ellenünk. Egy elszánt, agresszív, motivált ellenfélre, nehéz meccsre számítok. De hát a két csapat már jól ismeri egymást. De bízom a csapatunkban, hiszen jó formában vagyunk, bő a keretünk, és rendelkezünk a kellő rutinnal. Szeretnénk megvédeni a címünket, és sorozatban harmadszor is megnyerni a kupát! Tejes kerettel utazunk, igaz Kovács Máté eltiltott – de csak az elődöntőben, ha továbbjutunk, akkor a fináléban már játszhat. Már pénteken elutaztunk Budapestre, nem játszottunk még a négyes döntőnek otthont adó csarnokban, szeretnénk „megismerkedni” a pályával.