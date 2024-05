A bajnokságban és a kupában is címvédő HVSE megnyerte az alapszakaszt, majd a felsőházi rájátszást is – a hétvégén pedig a szezon első trófeájáért indult harcba. A futsal Magyar Kupa négyes döntőjének Budapest, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpont adott otthont. Szombaton HVSE–Berettyóújfalu és Veszprém–Maglód elődöntőket rendeztek – a két győztes bejutott a vasárnapi fináléba.

A HVSE négyszeres kupagyőztesként (2018, 2020, 2022, 2023) futott neki a hétvégének, a Berettyó szintén négyszer (2011, 2014, 2020, 2021) diadalmaskodott a sorozatban. A két patinás csapat már sok emlékezetes csatát vívott egymással – következett tehát egy újabb fontos összecsapás!

Haladás VSE–Berettyóújfalu 4-2 (3-0). Budapest, futsal Magyar Kupa, elődöntő, vezette: Zimonyi, Czene-Joó, Deme.

HVSE: Alasztics – Dróth, Henrique, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi. Csere: Homlok (kapus), Szalmás, Luiggi, Knizs, Hajmási, Sipos, Körmendy, Vas, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Berettyóújfalu: Sándor – Matheus, Rábl, Nagy K., Rafael. Csere: Mezei (kapus), Erdei, Iszák, Magyari, Nagy D., Daróczi, Szabó P., Schusterman, Duró. Edző: Trencsényi János.

Gólszerzők: Vas (2), Luiggi, Dróth, ill. Nagy D., Rafael.

A mérkőzés Henrique villanásával kezdődött: rögtön a középkezdés után emelt kapura, a labda a felső lécen csattant. Mindkét gárda felvállalta a nyílt játékot, mindkét kapu előtt adódott helyzet. A percek múlásával aztán a Haladás átvette az irányítás, beszorította ellenfelét, de kimaradtak a ziccerek. Vas Ádám viszont pontosan célzott, amikor egy szögletvariáció végén messziről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0) – megszerezve ezzel a vezetést a Haladásnak. Majd nem sokkal később Luiggi bombája is a kapuban kötött ki (2-0). És kétgólos előnye birtokában is lendületben, támadásban maradt a HVSE – gyilkos tempót diktált. Időt is kért a Berettyó. De nem változott a játék képe, maradt az irányítás a szombathelyieknél – akad dolga bőven az MVFC kapusának. Igaz, egy kontra utáni felső léc jelezte, hogy Berettyó is képes odaérni a kapu elé. Az első félidő hajráját mindkét fél öt csapathibával kezdte. Végül az utolsó percben a Haladás jutott kisbüntetőhöz, amit Dróth váltott gólra (3-0). Majd jött a szünet.

Fordulás után rögtön vészkapus játékkal nyitott a Berettyó. A Haladás védekezésre kényszerült, de szervezetten futballozott, sőt, olykor még ellentámadásokra is futotta. Nyomott az MVFC, de nem tudott mit kezdeni az ellenfelével. Fogyott az idő, rohant, már minden mindegy alapon rohamozott a Berettyó. Önfeláldozóan védekeztek a zöld-fehérek, de szükség volt Alasztics bravúrjaira is – akit a kapufa is kisegített. Aztán egy labdaszerzés után Vas a saját kilenceséről emelt okosan az üresen hagyott Berettyó-kapuba (4-0) – és nagyon úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés sorsa! Igaz, Nagy Dániel vészkapus játékból gyorsan szépített (4-1). De a hajrára már nem maradt izgalom – annak ellenére sem, hogy azért feszültség volt a játékosokban, potyogtak a sárga lapok. Rafael az utolsó pillanatban, átlövésből született gólja már nem osztott, nem szorzott (4-2).

A Haladás magabiztosan, a vártnál talán simábban nyert – és bejutott a vasárnapi döntőbe (16.30, M4 Sport).