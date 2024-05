A hétvégén a futsal Magyar Kupa négyes döntőjének ad otthont Budapest, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpont. Szombaton HVSE–Berettyóújfalu és Veszprém–Maglód elődöntőket rendezte. A Haladás 4-2-re, a Veszprém 5-1-re nyert magabiztosan - tulajdonképpen mindkét pályán érvényesült a papírforma. A HVSE-Berettyó elődöntőnek főszereplője volt a válogatott Vas Ádám, aki két góllal, és a tőle megszokott energikus játékkal vette ki a részét a sikerből.

-Összességében egy jó meccset játszottunk - összegzett Vas Ádám. - Jól kezdtünk, lendületesen futballoztunk, megleptük ellenfelünket az agresszív védekezésünkkel - és szerencsére gyorsan kétgólos előnybe kerültünk. Bár a második félidő elején volt egy időszak, amikor a Berettyó az öt a négy elleni játékéval okozott nehézséget, de úgy vélem, hogy az elődöntő nagy részében a mi akaratunk érvényesült, és megérdemelt, biztos győzelmet arattunk.

A döntőben azzal a Veszprémmel találkozik a Haladás, amelyet a bajnokságban mind a négyszer legyőzött (5-0, 3-5, 7-2, 1-6) - és a papírforma ismét Hali-sikert sejtet.

-A Veszprém veszélyes ellenfél, sok fiatal, lendületes játékost vonultat fel, gyorsan, agresszívan futballozik, sokat játszik öt a négy ellen - folytatta Vas Ádám. - Ráadásul a Veszprém bajnoki szezonja nem igazán sikerült, már csak a kupában érhet el szép eredményt, ezért elképzelhető, hogy minden mindegy alapon nekünk esik majd. Jól ismerjük az ellenfelünket, a szombati elődöntőbe is belenéztünk, illetve vasárnap délelőtt még videóztunk is egyet - alaposan felkészültünk a fináléra. Tiszteljük a Veszprémet, de kellő önbizalommal fogunk pályára lépni a döntőben. Ha azt játsszuk, amit tudunk, ha csapatként tesszük a dolgunkat, ha mindenki belead mindent - akkor meg fogjuk nyerni a kupát! Márpedig ez a célunk! Az elődöntőben nagyszerű hangulatot varázsoltak a szurkolóink, akik megtöltötték a szektorunkat - ami nagyon jó esett. Bízom benne, hogy a döntőben is számíthatunk drukkereink támogatására!