A 39 éves pilóta az MTI-nek azt mondta, ebben az évben is elsősorban a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn, az ugyancsak német Sascha Lenz, valamint a háromszoros kontinensbajnok spanyol Antonio Albacete lesz várhatóan a legnagyobb riválisa.

A versenysorozat szervezői változtattak az időmérő edzés lebonyolításán, az eddigi kettő helyett ebben az évben már három szakaszból áll majd a szombati és a vasárnapi kvalifikáció is, de Kiss Norbert szerint ennek a versenyzők szempontjából nincs különösebb jelentősége.

"Nyilván izgalmasabb, érdekesebb lesz így az időmérő a nézőknek, nekünk annyi a változás, hogy nem kétszer egy, hanem háromszor egy gyors körben gondolkodunk, sőt, a harmadik szakasz mindössze ötperces lesz, úgyhogy ott nem is tudnánk több gyors kört megtenni" - nyilatkozta.

A kamion Európa-bajnokság hivatalos gumiszállítója, a Goodyear az abroncsokat is tovább fejlesztette, az újakat pedig a csehországi Mostban rendezett teszten már ki is próbálhatták a versenyzők.

"Túl nagy eltérést nem érzékeltem a köridők szempontjából, de azt mondják, az idei gumik tartósabbak lesznek, ami nyilván jó hír. Az előzetes tájékoztatás szerint esős körülmények között ezek jobban tapadnak, meglátjuk, hogy valóban így lesz-e" - mondta Kiss, aki jónak értékelte a szezon előtti tesztet, amelyen sikerült megjavítania a tavalyi leggyorsabb körét a cseh pályán.

A sorozat ötszörös győztese kijelentette, az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a minél több időmérős elsőség és futamgyőzelem, valamint ezeknek eredményeként a címvédés a célja.

A misanói nyitóhétvégén szombaton 15.30-kor rendezik az első, 17.45-kor pedig a második futamot, majd vasárnap 13.25-kor rajtol a hétvége harmadik, 16.20-kor pedig a negyedik viadala.

Az idény hét fordulóból áll, Misano után június 8-9-én a Slovakiaring következik, majd Belgiumba, Németországba, Csehországba és Franciaországba látogat a mezőny, amely a spanyolországi Jaramában fejezi be a szezont október első hétvégéjén.

Kiss Norbert 2014-ben és 2015-ben nyerte első két Eb-címét, majd 2020-ban - már a Révész Racinggel - is az összetett élén állt, de a koronavírus-járvány miatt számos futamot töröltek és nem hirdettek végeredményt. A 2021-es esztendőtől kezdve aztán megállíthatatlannak bizonyult a szombathelyi versenyző, aki sorozatban három trófeát hódított el nagy fölénnyel.