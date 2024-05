Büki TK–Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE 2-3 (1-1). Bük, 60 néző, vezette: Pintér B.

Büki TK: Kamondi – Szabó D., Fehér, Kiss B., Szilágyi, Horváth B., Kossuth, Németh G., Oláh, Redőcs, Puskás. Játékos-edző: Németh Gergő.

Szarvaskend SE: Esztergályos – Velekei L., Velekei B., Tóth A., Csillag (Tompa), Jóna, Földes, Kopfer, Tóth G., Kis-Nemes, Törő. Edző: Kovács Kálmán.

Gólszerzők: Kossuth, Oláh, ill. Törő, Velekei B., Velekei L.

Kiegyenlített találkozót hozott a Bük és a Szarvaskend összecsapása. A hazaiak szereztek vezetést, de a jobb napot kifogó vendégek fordítani tudtak, sőt, kétgólos előnyre tettek szert. A meccs végefelé szépített a Bük, de egyenlíteni már nem tudott, viszont az eredmény akár fordítva is alakulhatott volna.

Celldömölki-Vulkánfürdő–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 11-3 (6-1). Celldömölk, vezette: Imre B.

Celldömölki VSE-Vulkánfürdő: Osvald (Hujbert) – Marsai, Péter, Enyingi, Göntér, Szuh (Takács), Keszei, Gábor, Horváth E., Berecz, Németh J. (Lőrincz). Edző: Takács Gábor.

Vasi Bádogos Kft Táplán SE: Gyécsek – Vass, De Paula (Nagy M.), Rosner G., Dvorschák, Polgár, Németh N. (Gombos), Markó (Fürdős), Fazekas, Polyák, Szakály. Edző:

Gólszerzők: Németh J. (4), Keszei (2), Berecz, Göntér, Enyingi, Horváth E., Marsai, illetve Nagy M., Fazekas, Rosner G.

A celldömölki együttes a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét, sokkal jobban játszott a Táplánnál és ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert. Németh József vezérletével diadalmaskodott – aki a mezőny legjobbja volt – a csatár régi fényében tündökölt, négy gólt szerzett és három gólpasszt is kiosztott.

Csákánydoroszlói KSE–Király SE 0-1 (0-0). Csákánydoroszló, 500 néző, vezette: Sebesi P.

Csákánydoroszlói KSE: Böröndi – Török (Düh), Takács M., Pandur, Dedics, Albert (Márton), Takács Á. (Beke), Sárközi, Takács Sz. (Szabó D.), Urbán, Németh M. (Horváth S.). Edző: Kurucz Ádám.

Király SE: Horváth Al. – Horváth D. (Szabó B.), Karvalics (Vilics), Takács, Schimmer, Fábián (Vass), Németh G., Rózsás (Tóth M.), Horváth An., Halmosi, Potyi. Edző: Hegyi László.

Gólszerző: Halmosi.

Kiállítva: Urbán (79., Csákánydoroszlói KSE).

A pünkösdi búcsúi mérkőzésen szép számmal kilátogató nézőközönség előtt léptek oályára a csapatok. Óriási küzdelemnek árán végül a vendég Király SE szerezte meg a vezetést és ezzel a három pontot. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a hazai csapat a 90. percben egy vitatott szituáció végén gólt szerzett, de a játékvezető nem adta meg a találatot. A hazai csapat emberhátrány ellenére is óriásit küzdött. A csákányi egyesület köszöni a szurkolók egész éves lelkes buzdításukat. A célját az egyesület elérte azzal, hogy stabilan bent sikerült maradnia a megyei első osztályban.

Csepregi SE–Vasvár VSE 0-5 (0-1). Csepreg, vezette: Héra Cs.

Csepregi SE: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Kossuth, Sándor (Törzsök), Takács Ke., Balogh-Sövér, Nika, Németh Cs. (Sós), Lukács, Takács D. Edző: Steiner Zsolt.

Vasvár VSE: Kántor – Gotthárd, Sipos, Mikó, Berta (Németh R.), Czövek, Dávid, Horváth A., Tausz (Péter), Márton, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István.

Gólszerzők: Czövek (2), Berta (2), Péter.

Talán sehol sem várták már annyira a szezon végét, mint Csepregen, ahol ezer sebből vérzik a csapat. Ennek ellenére az első félidő még egyenlő erők küzdelmét hozta. A kapuk ugyan nem igazán forogtak veszélyben az első 45 perc során, azonban egy csepregi szemszögből nézve szerencsétlen esetet követően 11-essel vezetéshez jutott a Vasvár. Szünet után katasztrofális játékot mutatott a házigazda, amely ellen teljesen megérdemelten nyert a fittebb, frissebb, motiváltabb vasvári alakulat.

Horváth Ranch Kft Nádasd KSE–Alpok Zirkon Vép VSE 1-4 (0-2). Nádasd, vezette: Horváth P.

Nádasd KSE: Rejtli (Doktor) – Horváth B., Zsoldos (Varga M.), Kalamár, Major (Filakovszky), Cservék (Horváth D.), Mesics, Dudás, Meskó E., Meskó Á., Burka (Németh J.). Edző: Elekes Zoltán.

Vép VSE: Bezdi B. – Pogácsás (Czeglédy B.), Czeglédi R., Bezdi Sz., Niksz (Baranyai N.), Beke (Baranyai K.), Tama, Takács Á., Balikó D., Takács M., Balikó M. Edző: Gombás Péter.

Gólszerzők: Burka, ill. Niksz, Takács Á., Beke, Pogácsás.

Az első 10 percben a hazai csapat nagy elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe, amikor sok-sok szép dolgot is láthattunk tőle. De aztán a 13. percben megszerezte a vezetést a Vép. A bekapott gól után a hazai csapat próbált támadásokat vezetni, de a vendégek egy kontratámadás után ismét bevették a nádasdiak kapuját. A második félidőben sikerült módosítaniuk a hazaiaknak az eredményen Burka Balázs találatával, ekkor szemmel láthatóan elhitte a házigazda, hogy van keresnivalója. De az 54., valamint az 56. percben duplán jött a hidegzuhany, amellyel be is állította a Vép az 1-4-es végeredményt.

Szombathelyi Haladás II.–Sárvár FC 1-1 (0-0). Szombathely, 50 néző, vezette: Ódor Á.

Szombathelyi Haladás II.: Farkas D. – Kopácsi, Erdei, Csalló, Paizs, László, Losontin (Skravanek), Németh R., Pljesovszki (Szakasics), Szabó B. (Abért O.), Abért B. Edző: Kovács László.

Sárvár FC: László – Könczöl, Fider, Tokaji, Varga Á. (Németh Á.), Vajda, Tóth M., Kovács B., Szemes, Sinka, Csonka. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Pljesovszki, illetve Szemes.

A Szombathelyi Haladás II. ezúttal az U17-es együttest küldte pályára. Jó iramú, nyíltsisakos meccset vívtak a csapatok, akár még többgólos döntetlen is születhetett volna. A döntetlen reális.

Rábapatyról Dénes István, Söptéről Ávár Zsolt, Bükről Naszádos Jácint, Celldömölkről Takács Gábor Csákánydoroszlóból Kurucz Ádám, Csepregről Steiner Zsolt, Nádasdról Rejtli Kornél, Szombathelyről Horváth András tudósított.

A következő – utolsó – 30, forduló menetrendje, szombat, 17.30: Király SE–Csepreg, Táplán–Szombathelyi Haladás II., Szarvaskend–Celldömölk, Körmend–Bük, Szentgotthárd–Söpte, Vép–Rábapaty, Vasvár–Nádasd, Sárvár–Csákánydoroszló.