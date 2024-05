Normál körülmények között a szurkolók, játékosok, vezetők azt latolgatnák, mire mehet a pályán a feljutást jelentő második helyért küzdő Vasas ellen az immáron a kiesés ellen harcoló Haladás. De most minden elmondható, csak az nem, hogy a vasiak nyugodtan, normálisan készülhetnek a hétfő esti meccsre. Múlt hétfőn az edző, Aleksandar Jovic mondott le, majd pénteken Szántó Erzsébet ügyvezető. Ráadásul nagy a baj, a Haladás sem elsőre, sem másodszorra nem kapott 2024/2025-ös klublicencet, ugyan még fellebbezhet a döntés ellen, de új dokumentumot már nem nyújthat be. Szóval egyelőre senki sem tudja mit hoz a jövő, jelen állás szerint a Hali legjobb esetben is csak az NB III.-ban indulhat – de valószínűbb lehet a vármegyei I. osztály... Az elkövetkező napokban tehát eldől a Haladás jövője. Reméljük, mindenki megérti, mekkora a tét!

Ami a meccset illeti, Gera Zoltán irányította angyalföldi együttes a Győrrel vív nagy csatát a feljutásért. A Vasas szerezte a legtöbb gólt (65) a másodosztályban. A fővárosi gárda az utóbbi öt fordulóban háromszor nyert és egy-egy döntetlent játszott. A Vasas a legutóbbi körben 3-0-ra nyert a Budapest Honvéd otthonában. A Vasasban négy korábbi Haladás-futballista – Doktorics Áron, Radó András, Tóth Milán és Szalay Szabolcs – is szerepel. A piros-kékek legeredményesebb játékosa Tóth Milán 16 góllal – a támadó egyébként második az NB II. góllövőlistáján. A Vasasban több, az NB I.-gyet is megjárt futballista is található, így például Jova Levente, Baráth Botond, Pávkovics Bence, Berecz Zsombor, Otigba Kenneth, Vida Máté, Litauszki Róbert, Urblík József, Holender Filip, Szánthó Regő, Zimonyi Dávid. Az őszi mérkőzésen a Haladás 3-3-ra végzett a Vasassal, a szombathelyi gólokat Rácz (2) és Bolla szerezte. A Haladás egy hete edzőváltáson esett át, Aleksandar Jovic lemondott, az utolsó három fordulóban Bosnjak Predrag, az eddigi másodedző irányítja a csapatot. A zöld-fehérek nincsenek jó passzban, négy meccs óta nyeretlenek, legutóbb odahaza 3-1-re kikaptak a Kazincbarcikától. És mivel a pécsiek szombaton 1-0-ra legyőzték a Soroksárt, a legjobb kiesőhelyen lévő piros-feketék hátránya már csak három pont a Haladás mögött.