A 83-59-es záruló hazai diadal után a két edző, és két játékos nyilatkozott a sajtónak.

Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC edzője: – Összességében jó mérkőzést játszottunk. Jó intenzitással kezdtünk, és a folytatásban is uraltuk a meccset. A második félidő elején támad egy kis zavar a sorainkban, de nem is várható el, hogy 40 percig maximális fordulatszámon pörögjön a csapat. Örülök, hogy negyedik negyedben tudtunk váltani, és végül magabiztos győzelmet arattunk. A lényeg az, hogy megvan az első győzelmünk, megóvtuk a hazai pályánkat. Megyünk tovább, kedden szeretnénk hasonló teljesítményt nyújtani Szolnokon is – és győzelemmel hazatérni!

Oliver Vidin, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász edzője: – Gratulálok a Falcónak. Szinte végig remek ritmust diktált, jó mecset játszott. De azért vannak olyan dolgok, amivel mi is elégedettek lehetünk – például 83 ponton tartottuk hazai pályán ellenfelünket, ami nem rossz mutató. Ugyanakkor támadó oldalon gyengén teljesítettünk, tiszta dobásokat hagytunk ki, gyengén tripláztunk. Kedden hazai pályán szeretnénk javítani, egyenlíteni!

Pongó Marcell, a Falco játékosa: – Gratulálok a csapatnak, jó ritmusban kosaraztunk, jó meccset játszottunk. De nem sok minden történt, csak 1-0-ra vezetünk, még nem ért véget a párharc. Fantasztikus hangulatot teremtettek a szurkolóink, sokat segítettek, nagyszerű érzés volt ilyen közegben pályára lépni. Arra kérem a drukkereinket, hogy kedden is kísérjenek el minket, mindenkire szükség lesz, mert Szolnokon egy kőkemény meccsre számítok!

Lukács Norbert, a Szolnok játékosa: – Gratulálok a Falcónak, megérdemelten nyert. Nincs más hátra, keddig javulnunk kell, mert hazai pályán szeretnénk javítani, egyenlíteni!