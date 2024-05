Lehet szeretni, uram bocsá’, lehet gyűlölni, de ettől még tény, Magyarország legnépszerűbb sportegyesülete a 125. születésnapját május 3-án ünneplő Ferencvárosi TC, melynek Szombathelyen, Vas vármegyében is rengeteg szurkolója van. Ugyan az egyesület jó pár roppant sikeres szakosztályt tudhat magáénak, ennek ellenére szinte mindenhol a labdarúgócsapattal azonosítják. Ez manapság pedig nem tűnik komolyabb problémának, ugyanis a Fradi focistái a nemzetközi porondon is egyre komolyabb sikereket érnek el. No, nem akkorákat, mint mondjuk 1965-ben, amikor a Juventus legyőzésével megnyerték a Vásárvárosok Kupáját, amit talán a mai Európa-liga elődjének lehetne nevezni. Csak így tovább. Boldog születésnapot, Ferencvárosi TC!