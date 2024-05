A finálé nagyszerű, színvonalas meccset hozott, rendben volt a körítés, a szervezés, a hangulat is. És meglepetéssel zárult a csata, ugyanis a nagyon is lendületes focit bemutató öregfiúk nyertek: a Falco-Piac Café 4-3-re verte a Di Napoli gárdáját (gólszerzők: Koronczai R., Steiner Zs., Németh R., Lintner D., ill. Németh I. B., Kiss Á., Németh II. B.). A Falcóban Táncsics Péter bomba formában védett, de a korábbi válogatott futsalos, Gyurcsányi Zsolt is nagyszerű megoldásokat mutatott be, illetve a korábbi NB I.-es futballista, Horváth Róbert is hozta a szokásos stabil teljesítményt.

Aki kiment a meccsre, a rendezvényre, az nem csalódott - a kupadöntő tökéletes reklámja volt a városi kispályás focinak.