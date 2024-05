Ahogyan arról beszámoltunk, az Egis Körmend NB I.-es kosárlabdacsapata 79-73-as vereséget szenvedett Kecskeméten, de nincs okunk szégyenkezniük az erősen tartalékos vasiaknak, akiknek edzője, Kocsis Tamás szerint, ha ilyen hozzáállással folytatja a csapat, nem lesz kiesési gondja.

Hazai edző nyilatkozata:

Ivkovic Stojan: - Hatból négy meccset nyertünk eddig, ami szép eredmény úgy gondolom. Nagyon dekoncentráltan játszottunk, rengeteg labdát adtunk. Biztos a tét miatti nyomás volt az oka. Nem volt szép meccs, annál inkább harcosabb. A Körmend ha ilyen hozzáállással folytatja, akkor biztos nem lesz gondjuk. Nekünk sokkal c kell játszanunk. Köszönöm a szurkolóknak, hogy most is mellettünk álltak.

Vendég edző nyilatkozata:

Kocsis Tamás: - Gratulálok a KTE-nek, de a saját csapatomnak is, mert a sok hiányzó ellenére küzdöttek. Takácsot is elveszítettük a meccs elején, így még nehezebb lett a dolgunk, borult a rotációnk még jobban. Aki bevethető volt, küzdött, hajtott végig. Ki tudtunk egyenlíteni, de ott úgy nézett ki, hogy elfogyott az erőnk. Meg kell nyerni a következő meccset, arra kell koncentrálnunk, bármilyen keret is álljon a rendelkezésünkre.

Hazai játékos nyilatkozata:

Karahodzsics Kemal: - Gratulálok az egész csapatnak. Nagyon fontos meccs volt ez számunkra, amit sikerült megnyernünk. Voltak periódusok, mikor nem voltunk elég okosak, nem volt elég energia a támadásainkban, ott tudott közelebb jönni a Körmend. A győzelem a legfontosabb most, és hogy bennmaradjunk az NBI-ben.

Vendég játékos nyilatkozata:

Doktor Péter: - Tudtuk, hogy teljes kerettel is nehéz lett volna ez a mérkőzés. Sok eladott labdánk volt, és a dobószázalékunk sem volt az igazi. Így nehéz meccset nyerni bárhol, nem csak Kecskeméten. Előre kell tekintenünk, és készülni a következő meccsre. Gratulálok a KTE-nek.