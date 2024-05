Mint arról korábban beszámoltunk, az Egis Körmend NB I.-es kosárlabda-csapata 83-76-ra verte a vendég Kaposvárt, ezzel kivívta a bentmaradást az élvonalban. Kocsis Tamás elmondta, többen sérülten válalták a játékot, jövőbeli pályafutásukat kockáztatva.

Kocsis Tamás: - Nagyon fontos győzelem volt ez a számunkra, hiszen kiharcoltuk a bent maradást az élvonalban. Nem ilyen szezont álmodtunk a bajnokság kezdetekor, de most ennek is örülünk. Többen ma is sérülten vállalták a játékot, kockáztatva a további pályafutásukat. A szurkolóinkról pedig csak a legnagyobb tisztelettel szólhatok, ma is tolták derekasan a csapat szekerét.

Dalibor Damjanovic: - Tudtuk, hogy ez egy nagyon kemény küzdelem lesz, hiszen ebben a hangulatban nehéz koncentráltan játszani. Jól kezdtük a mérkőzést, aztán a Körmend agresszív védekezését már nehezen tudtuk feltörni. Az ötös poszton Koprivica korai kipontozódásával jelentős hátrányba kerültünk. Bízom abban, hogy Kecskeméten nyerni tudunk.