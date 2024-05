Kaposvári győzelmével (83-76) biztosan bennmaradt az Egis Körmend az NB I.-es A csoportban. Szurkolónak, játékosnak, a szakmai stábnak és a klubvezetésnek is legördült az a bizonyos szikla a piros-fekete szívéről, amelynek egészen komoly kálváriát kellett megélnie és túlélnie idén. Egészen biztosan nem kerül be ez a szezon a csapat történetének aranyoldalaira, viszont öröm az ürömben, hogy jövőre ismét a legjobbakkal harcolhat a vasi gárda.

– Nagyon örültem annak, hogy minden játékos próbálta magát összedrótozni a Kaposvár ellen, hogy megmaradjon jövőre is az elsőosztályú tagság – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Többen is komoly problémákkal vállalták a játékot, de maximálisan átérezték a meccs súlyát. Pakson már tényleg csak azok lépnek pályára, akik egészségesek, a többiek pedig rehabilitálódnak. Soron következő ellenfeleink (Paks, Oroszlány) is bebiztosították már jövő évi NB I.-es tagságukat, így felszabadult játék várható.