Az egyetemi-főiskolai országos súlyemelő bajnokságon korcsoportoktól függetlenül 10-10 férfi és női súlycsoportban mérték össze erejüket versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással rendelkező versenyzők. A férfiak 89 kilogrammos mezőnyében Pólya Márton kiváló emelésekkel, 108 kilogrammot szakítva és 142-t lökve, 250 kilogrammos összteljesítménnyel a dobogó tetején végzett.

Az idei 54. Göcsej-kupán 14 egyesület 42 sportolója indult. A viadalon a Haladás VSE szakosztályát hatan képviselték, nem is akárhogy. A nők között 87 kilogrammban Boros Viktória (87-105) első lett, abszolútban pedig második. Gyürüs Barbara +87 kilogrammban (76-100) ugyancsak aranyérmet gyűjtött be. A férfi szekció is kitett magáért. Pusztai Szabolcs 81 kilogrammban (86-120) a dobogó harmadik fokán zárt. Fehér Ákos 89 kilogrammban (124-145) 269 kilogramm súlyt megmozgatva első lett, abszolútban pedig harmadik. Pólya Márton (110-140) második pozícióban végzett, míg Papp Géza (115-145) elsőként zárt súlycsoportjában.