A szombathelyiek 34 éves nehézsúlyú klasszisa már az első kvalifikációs viadalon, a tavalyi belgrádi világbajnokságon is a kvóta kapujában volt, kétszer is birkózott érte, ám a szerb fővárosban végül lemaradt róla, majd az áprilisban balul sikerült európai kvótaszerző torna után Isztambulban remekül kezdte szereplését: szombat délelőtt két sikerrel az elődöntőbe, azaz az olimpiai indulási jog közelébe került. Annak megnyerése már párizsi repülőjegyet ért volna számára, de nem bírt a remekül kontrázó kirgiz Ajal Lazarjovval. Az elődöntős vereség után vasárnap volt még egy esélye, amihez két meccset kellett nyernie. Ezek közül az elsőt, a bronzmérkőzést 2-0-s hátrányból fordította meg az üzbég Haszanboj Rahimov ellen. A karrierje vége felé járó ötszörös Európa-bajnoki érmes klasszis ezek után lépett szőnyegre a venezuelai Jose Daniel Diaz Robertti ellen, akivel nem csupán az isztambuli verseny, hanem összességében is az utolsó kiadó kvótáért csapott össze.

Ligeti Dániel, a Haladás birkózója Isztambulban kiharcolta a párizsi olimpiára a kvótát. 2012 és 2016 után így harmadik olimpiájára készülhet. Nagy szeretettel gratulálok! Hajrá Dani, hajrá Szombathely! - írta közösségi oldalán Lenkai Nóra, Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje.

A mérkőzést Ligeti Dániel rendkívül koncentráltan kezdte, nem kapkodott, óvatosan kereste a fogást és igyekezett ellenfele szórványos indításait hárítani. Ezt nagyon hatékonyan tette, ráadásul még így is ő tűnt aktívabbnak, ezért a venezuelait figyelmeztették passzivitásért és neki indították el az aktivitási időt. Diaznak harminc másodperce volt akciót csinálni, ám erre nem volt képes, ezzel pedig a magyar 1-0-s előnybe került, amit a menet végéig - kissé passzívan, de - megőrzött. A második szakaszban Ligeti Dániel aktívan kezdett - mivel az első hajrájában már erre kérték a bírók - és az első perc végén egy szép mögékerüléssel 3-0-ra növelte előnyét. A meccs addigi képe alapján ez óriási előnynek tűnt, a venezuelaiban ugyanis nem volt átütőerő, majd amikor kockáztatnia kellett, a tapasztalt magyar szabadfogású gyönyörűen kontrázta meg (5-0). Ez olyan jól sikerült, hogy a levitelből tusba szorította ellenfelét és hatalmas csatakiálltással ünnepelte meg olimpiai kvótáját.

Ligeti Dániel London és Rio de Janiero után karrierje harmadik olimpiájára készülhet, vasárnapi sikerével pedig eldőlt, hogy öt magyar birkózó lép majd szőnyegre Párizsban. Korábban a tavaly világbajnoki címet szerző Muszukajev Iszmail (szabadfogás 65 kg), és Losonczi Dávid (kötöttfogás 87 kg), majd áprilisban Bakuban Nagy Bernadett (76 kg), pénteken Isztambulban pedig Lévai Zoltán (77 kg) szerezte meg az olimpiai kvótát.