Az újonc HVSE 14. a 16 csapatot felvonultató tabellán, a Gyirmót II. a 7. helyről fut neki a szomszédvári derbinek. A házigazda az esélyes – kell(ene) a bravúr a Haladástól.

-Az ősszel hazai pályán még magabiztosan, 3-1-re győztük le a Gyirmótot, azóta a két csapat más utat járt be - mondta Szenczi Imre, a HVSE NB III.-as futballcsapatának edzője. - Nehéz helyzetben vagyunk, de amíg matematikai esélyünk van a bentmaradásra, addig nem adjuk fel. A srácok eddig is mindent megtettek a csapatért, a közösségért, a Haladásért - és ezután is mindent meg fognak tenni. Megpróbálunk egy jó meccset játszani Gyirmóton, és szeretnénk meglepetést okozni, győzelemmel hazatért - ami irgalmatlanul nehéz feladat lesz. Ferencz Zoli játéka kérdéses, mindenki más bevethető.