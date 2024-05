Annak ellenére, hogy több kulcsjátékosára sem számíthatott Kecskeméten Kocsis Tamás vezetőedző, együttese szépen helytállt, a többségében fiatalokkal felálló Egis Körmend vállalható, 79-73-as vereséggel tért haza.

– Szó szerint több sebből vérzett a csapat, amit csak tetézett Takács horrorisztikus sérülése és gyors kiválása, mert úgy fejbe verték, hogy pillanatok alatt ömlött a fejéből a vér. A legszebb az egészben, hogy még csak faultot sem kaptunk, pedig nem véletlenül szakadt fel Kristóf fejbőre, amit aztán össze kellett varrni. Ha picivel több erőnk marad a kecskeméti végjátékra, talán nyerhettünk volna. De azt gondolom, az elmúlt idegenbeli meccseket nézve nem vallottunk szégyent, az éppen rendelkezésre álló keret kihozta magából a maximumot.

Szerdán ötödször csap össze ebben a bajnoki idényben egymással a Körmend és a Szeged, jól ismerik egymást a felek, túl sok újdonsággal aligha tudnak szolgálni.

– Az elsődleges cél természetesen az, hogy valahogy megcsípjük őket – folytatta Kocsis Tamás. – Sokat jelentene egy győzelem számunkra, hiszen az a csapaton is lendítene, meg komoly lépést tehetnénk a bentmaradás felé. Hogy milyen csapatot tudok pályára küldeni, még kérdéses, annyi biztos, hogy Basic és Durázi játékára sem számíthatunk. A védekezés lesz a meccs kulcsa, most is azt mondom, ha Woolridge-ot és Locke-ot féken tudjuk tartani, akkor lehet esélyünk a győzelemre, illetve figyelnünk kell a hazai támadólepattanókra, mert abban nagyon erős a Szeged.