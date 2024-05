Tisztelt szerkesztőség, kedves kollégák!

A Haladás labdarúgócsapat körül kialakult méltatlan helyzettel kapcsolatban Szombathely városa az alábbi közleményt adja:

Levélben kereste meg a Haladás Szurkolói Kör Homlok Zsoltot, a Szombathelyi Haladás Kft. többségi tulajdonosát még 2024. május 10-én azzal, hogy a szurkolók is delegálhassanak tagokat a május 15-i és a május 28-i tulajdonosi egyeztetésre és taggyűlésre. Ahogy a dr. Nemény András polgármesternek is elküldött tájékoztatásukban is fogalmaznak: "ezidáig bíztunk a többségi tulajdonos Homlok Zsolt úr válaszában, de sajnos nem méltatott válaszra bennünket, melyen alapvetően nem csodálkozunk."

A fentiekre tekintettel azzal a kéréssel fordultak a szurkolók a polgármesterhez, hogy az önkormányzat kisebbségi tulajdonosként támogassa a szurkolók delegálását az egyeztetésre és a taggyűlésre is.

Az önkormányzatnak mindig is a szurkolók voltak az elsők, így természetesen szurkolói delegáció részvétele az önkormányzat részéről teljes mértékben támogatott. Amennyiben a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. többségi tulajdonosa, Homlok Zsolt nem engedélyezi a szurkolói delegáltak részvételét az egyeztetésen és a taggyűlésen, úgy az önkormányzat sem fog részt venni a két eseményen.

Hajrá Hali, hajrá szurkolók!