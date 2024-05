Az asztaliteniszezők idén is Kiskunfélegyházán versenyeztek három napon át mind a hat korosztályban, egyéniben és csapatban is, a Bács-Kiskun Vármegyei Diák- és Szabadidősport Egyesület rendezésében. A versenysorozatra összesen 3823 fő nevezett, amely közel 15 %-os növekedést jelent előző évhez képest, a háromnapos országos döntőre pedig közel 400 diák jutott el. Az éremeloszlás egyenletes volt: idén is 13 megye tanulói szereztek érmet. A legtöbb aranyérmet (négyet) ezúttal a rendező Bács-Kiskun vármegye diákjai szerezték. A legtöbb medált Bács-Kiskun (kilenc) és Vas Vármegye (nyolc) versenyzői gyűjtötték. Az éremátadók között több, a sportágban kiemelkedő sikereket elért asztaliteniszezőt köszönthettek: Szabó Gabriella kétszeres Európa-bajnok és Karsai Ferenc (egy világbajnoki és nyolc Európa-bajnoki sikert elérő mesteredző) is akasztott érmet a győztesek nyakába.

Az egyik legnagyobb vasi siker a kőszegi Bersek József Általános Iskola 8. osztályos tanulójának a nevéhez, Alasz Marcellhez fűződik, aki a III-IV. korcsoport "B" kategóriájában képviselte a vármegyét. Marcell ötfős csoportban kezdte a versenyt, óbudai, balmazújvárosi, gyulai és szügyi ellenfelei voltak. Magabiztosan, szettveszteség nélkül került a főtáblára csoportelsőként. A negyeddöntőben is könnyedén jutott tovább váci ellenfelével szemben a legjobb négy közé. Az elődöntőben Csongrád-Csanád vármegyei játékos ellen maradt alul. A bronzmérkőzésen pedig 3/1-es győzelemmel szerezte meg az előkelő bronzos helyet győrzámolyi ellenfelét verve. Alasz Marcell a Horvátzsidány Sport Club versenyzője is egyben, felkészítő edzője Molnár Péter.

Eredmények. I-II. korcsoport. Egyéni. Fiú. B-kategória: 3. Nemes Ábel (Szent Benedek). Leány. A-kategória: 2. Vincze Luca (Paragvári). B-kategória: 2. Gerencsér Liána (Ambrózy-Migazzi).

III-IV. korcsoport. Egyéni. Fiú. A-kategória: 8. Szarka Gábor (Gothard). B-kategória: 3. Alasz Marcell (Bersek). Leány. A-kategória: 4. Bécsi Noémi (Paragvári). B-kategória: 5. Horváth Boglárka (Ambrózy-Migazzi).

V-VI. korcsoport. Egyéni. Fiú. A-kategória: 3. Poór Balázs (Nagy Lajos). Leány. B-kategória: 6. Szabó Flóra (Boldog Salkaházi).