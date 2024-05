Szombathelyi AK-Sportiskola I.–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő II. 11-3. Szombathely, Asztalitenisz-csarnok, férfi NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés, 18. forduló.

Decemberben küzdelmes mérkőzésen nyertek 8-6-ra a szombathelyiek Celldömölkön, ezúttal azonban csak a mérkőzés eleje volt szoros. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a vendégek kénytelenek voltak nélkülözni Baranyai Domonkost, aki már fordulók óta az Extraligában szerepel. Helyette Kalmár Tamás játszott az NB II-es csapatból - meglehetősen jó formában. Úgy indult a találkozó, hogy szoros lesz a vége, 2-2 után végig kiélezett mérkőzéseket fordítottak a maguk javára a szombathelyiek – többször is hátrányból. Amikor 6-2-t mutatott az eredményjelző, már cserélni is tudtak a hazaiak, Szarka Zsolt helyett öccse, Gábor állt be, és nagy meglepetésre meccset is tudott nyerni.

A két fiatal válogatott játékos – Poór Balázs és Gergely Márk – magabiztosan nyerték meccseiket, nagyon látszott rajtuk, hogy sok munka van bennük. A szombathelyieknél a szezon legeredményesebb játékosa Tóth Gábor lett, aki ezúttal sem bukott meccset, de nagyon kellett ehhez hihetetlen nagy rutinja. A SZAK-Sportiskola I. ezüstérmet szerzett a bajnokságban, míg a Celldömölk az II. 5. helyen végzett a bajnokságban.

Győzött: Tóth G. 3, Poór B. 3, Gergely 3, Szarka G. 1, Poór B.-Gergely illetve Kalmár 1, Iván B. 1, Kalmár-Iván B. PA