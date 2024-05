Egis Körmend–MVM-OSE Lions 100-97 (34-25, 21-20, 20-22, 25-28).

Körmend, 1900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Györfy R., Söjtöry T. F., Horváth Cs. B.

Körmend: Doktor 9/3, Morgan 21/15, Takács K. 2, Tolbert 25, Konate 20/6. Csere: Ferencz 14/9, Schmera 6, Kiss M. 3/3, Herczeg –. Edző: Kocsis Tamás.

Oroszlány: Ruják 2, Balsay 2, Gholston 26/9, Thomas 14/3, Polutak 18/3. Csere: Illés 7/6, Szabadfi –, Werner 6, Stevenson 20/3, Gáspár 2. Edző: Váradi Kornél.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 9-4. 6. perc: 20-17. 10. perc: 34-25. 14. perc: 42-35. 16. perc: 44-40. 20. perc: 55-47. 23. perc: 63-54. 26. perc: 69-60. 30. perc: 75-69. 33. perc: 78-79. 36. perc: 86-88. 39. perc: 98-97.

Kipontozódott: Konate (39. p.).

A Szeged ellen örömjátékkal nyerte meg hétközben az alsóházat az Oroszlány és szépen búcsúzott hazai közönségétől. Az Egis Körmend 23 pontos vereséget szenvedett Pakson szerdán és az utolsó hazai bajnokiján sem számolhatott Durázival és Basiccsal, illetve nevezte ugyan a meccsre Djogot, de végül ő sem lépett pályára. A Rába-parti B közép „Szombathely szíve zöld-fehér, kitartás Barátaink!” feliratú molinóval biztosította támogatásáról a nehéz helyzetben lévő Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatát.

A találkozó körmendi pontokkal kezdődött, a harmadik percben már hétpontos előnyre tett szert (11-4) a hazai alakulat, amelyben Tolbert és Konate is hamar elkapta a fonalat. Több alkalommal is sikerült visszazárkóznia három pontra az OSE-nek, de a vasiaknál mindig egy-két gyors villanás, aminek köszönhetően rendre visszaállt a hétpontos különbség. Fél perccel a negyed vége előtt már jócskán sikerült leszakítani magáról a Körmendnek az Oroszlányt, amikor Tolbert zsákolásával 10 pontosra nőtt a hazai fór (34-24), ami 9-re csökkent a második etap elejére. Jól dobott a Körmend az első negyedben, de sok pontot kapott, ami jól tükrözi a védekezésben elkövetett hibákat. Stevenson büntetőivel közelített az OSE, ám Morgan triplájával újra visszaállt a 10 pontos különbség (37-27). Egészen a 16. percig magabiztosan őrizték előnyüket a Rába-parti piros-feketék, ám a vendégek egy 6-0-ás szériával három pontnyira csökkentették hátrányukat (44-41). Ekkor Kiss Mátyás keze sült el távolról, majd Tolbert zsákolt, Konate pedig egy kettest süllyesztett el, így egy remek hazai sorozatot követően ismét 10-zel ment a Körmend (51-41). A félidő végéig nem változott számottevően a játék képe, szünetben 55-47-et mutatott az eredményjelző.

Fordulás után már 13 ponttal is vezetett is vezetett a házigazda (63-50), ám a harmadik negyed közepétől kezdve rákapcsolt az Oroszlány és komoly felzárkózásba kezdett. A játékrész vége előtt fél perccel már csak négy pont volt közte (73-69), de Doktor közelijének köszönhetően 75-69-ről következhetett a végjáték, ami komoly izgalmakat tartogatott még. Gholston triplájával a 33. percben fordított az OSE (78-79) és kezébe vette az irányítást. A 37. percben Morgan a Körmend 12. hármasával vette vissza a vezetést (91-88). Körömrágós lett a vége, de három ponttal nyert Kocsis Tamás együttese, amely szépen búcsúzott közönségétől. SD

További eredmények: Kaposvár–Szeged 88-95, Kecskemét–Paks 82-80.

Végeredmény: 1. Oroszlány, 2. Paks, 3. Szeged, 4. Egis Körmend, 5. Kecskemét, 6. Kaposvár (kiesett).