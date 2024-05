– Mielőtt idejöttem, végigjártam a Haladás Sportkomplexumot, nagy élmény volt, tetszett amit ott láttam – mondta Schmidt Gábor. –Annak is örülök, hogy Vas vármegyének több kiváló sportolója is ott lesz a párizsi olimpián. Ami pedig a múltat illeti, 2010-ben súlyos örökséget kaptunk, leromlott létesítményrendszer, struktúra hiánya jellemezte a honi sportot. Aztán 2010 óta éves szinten megtízszerőzödött a sport támogatása. De az iskolai sportoktatás – például az úszásoktatás – terén is sokat léptünk előre. Hazánk sportnemzet, remek eredményekkel, ezért is lényeges, hogy minél több ember kezdjen el – rendszeresen – sportolni. A sport alapkövei pedig az edzők: ha ők nincsenek, ha nem állnak ott a gyerekek mellett, akkor nehéz lesz a sport mellett tartani a fiatalokat. Fantasztikus volt a tavaly nyári budapesti atlétikai világbajnokság is. Fontos, hogy Magyarországon sok, színvonalas versenyt, sporteseményt rendeztünk és rendezünk – hiszen volt nálunk vizes vb, kajak-kenu világbajnokság, többször is kézilabda Final Four – nem beszélve a Puskás Arénában rendezett fantasztikus hangulatú, teltházas futballmeccsekről. Örömmel mondhatom, hogy a külföldiek szemében már példa vagyunk a kiváló rendezésben. Ehhez persze színvonalas létesítmények kellenek, olyanok, amelyeket évről évre átadunk. Hajrá Magyarország, hajrá, magyar sport!

– Szinte elképzelhetetlen mértékű támogatás érkezett a sportba – mondta Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke. – Jómagam egy kis egyesület elnöke vagyok már 30 éve, pontosan tudom, milyen állapotok voltak akkor és milyen minősági változások történek azóta – például az infrastruktúrában. Persze megfelelő edzői, sportolói hozzáállás is kell – a kitűnő eredményekhez mindenki hozzáteszi a maga részét.