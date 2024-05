Azt már a bajnokság elején tudni lehetett, hogy így vagy úgy, de bármi áron ki akarja harcolni a feljutást az SZKKA, amely tavaly szinte csak egy gondolattal maradt le az NB I.-ről. Vida Gergő csapata idén semmit se bízott a véletlenre, az első fordulótól kezdve egy egészen elképesztő menetelésbe kezdett, ami a bajnokság végéig kitartott. Egész egyszerűen nem volt ellenfele idén az SZKKA-nak a másodosztályban, toronymagasan kiemelkedett a mezőnyből a szombathelyi alakulat.

– Beérett az a 10 éves munka, amit az elmúlt időszakban elvégeztünk a klubnál – kezdte értékelőjét Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezetője. – Az már tavaly is látszott, hogy a szombathelyi fiatalokra épített csapat már erősen bontogatta szárnyait, de fejben még nem lépte át saját árnyékát, így az átütő siker elmaradt. Idén viszont az látszott, hogy az előző évek hibáiból tanulva nem hagytak kétséget a feljutást és a bajnoki címet illetően. Határozottan, megalkuvást nem tűrően ideje korán eldöntötték a legfontosabb kérdést. Az az építkezés, ami az elmúlt 10 évben zajlott, az példaértékű lehet Szombathely városában. A mi küldetésünk, hogy helyi fiatalokat neveljünk, helyi példaképek, helyi ikonok legyenek a fiatalok előtt. Célunk, hogy minél több gyereket hozzásegítsünk a profi karrierhez a lehető legfelsőbb szinteken. Számunkra az is fontos, hogy ezeket a fiatalokat itt tudjuk tartani Szombathelyen. Jó látni, ahogy az utánpótlásgyerekek minden meccs után a felnőtt játékosokhoz, a helyi példaképekhez, akikből folyamatosan erőt merítenek. Ez lehet Szombathely egyik legfőbb erőssége a jövőben, hogy helyi értékekre, helyi kötődésűekre építve igyekszünk alapozni a városi sportéletet.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 30 bajnoki mérkőzéséből mind a 30-at megnyerte, amire korábban még nem volt példa ebben a lebonyolítási rendszerben.

– Létezett már olyan, hogy például a Budaörs pár évvel ezelőtt vesztett pont nélkül, 100 százalékos mérleggel jutott fel az élvonalba, de az a másodosztály nem úgy nézett ki, mint a mostani – idézte fel Pődör Zoltán. – Akkoriban még nyugati és keleti csoportokra osztódott a második vonal. Ezeket később összevonták egy csoporttá, lecsökkentették a csapatlétszámot, így most már csak 16 csapat verseng a NB I.-ért 30 bajnoki meccsen keresztül. Az átszervezés óta mi vagyunk az első olyan csapat, amely ebben az újtípusú NB I/B.-ben pontveszteség nélkül, makulátlan mérleggel bajnok tudott lenni. Azt gondolom, kellőképpen magasra tettük a mércét, talán nem mostanában lesz képes erre egy másik csapat. Ahogy említettem már, a mögöttünk hagyott évek építkezései, munkája, kudarcai, tapasztalatai, a játékosigazolások, tehát minden egybegyúrva most érett be igazán.