A 2000-es születésű játékos tavaly nyáron Egerből érkezett Szombathelyre, és stabil tagja lett a csapatnak: a mostani idényben 28 bajnokin 52 gólt lőtt eddig és a védekezésben is fontos szerepet tölt be. Pődör Zoltán ügyvezető hangsúlyozta, Flórát tavaly nyáron nem véletlenül és nem csak erre a szezonra szerződtették Szombathelyre. Remek paraméterekkel rendelkezik és nagy potenciált lát benne az NB I.-re az SZKKA, ezért nem is volt kérdés a közös folytatás.

A 2023/2024-es szezonban remek teljesítményt nyújtó 22 éves kapussal, Csatlós Csengével is szerződést hosszabbítottak. A tapasztalt hálóőr tavaly nyáron érkezett Szombathelyre és a történelmi szezon során többször is bizonyította tehetségét a kapuban. A bajnokságban 234 védés fűződik a neve mellé, 15 hétméterest is hárított és összességében 37%-os hatékonysággal védte az SZKKA kapuját.

– Nagyon boldog vagyok, amiért sikerült kiharcolni a feljutást és hogy jövőre is az SZKKA keretének a tagja lehetek. Az NB I.-es szereplés nagyon jó lehetőség a karrierem szempontjából és mindent meg fogok tenni azért, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak a következő szezonban. Azért fogunk dolgozni, hogy minél előrébb végezzünk az NB I. tabelláján – fogalmazott Csatlós Csenge a klub honlapjának.

– Csenge egy nagyon tehetséges és fiatal kapus, aki a mögöttünk álló szezonban számtalanszor megvillantotta képességeit és bizonyította, hogy az NB I-ben is megállja a helyét, ezért nem volt kérdés, hogy a következő idényben is számolunk vele. Csak így tovább, Csenge – nyilatkozta a hosszabbításról az SZKKA első embere, Pődör Zoltán.