"A korábbi bejelentések után újabb örömhírről számolhatunk be, hiszen Balogh Petra személyében ismét egy fiatal játékosunkkal sikerült szerződést hosszabbítanunk a következő, NB I-es idényre" - olvasható a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia hivatalos oldalán. A 2002-es születésű balszélső 2022 nyarán az élvonalbeli Vác együttesétől igazolt Szombathelyre, és a mostani, második szezonjában eddig 39 lőtt góllal járult hozzá a feljutáshoz és a bajnoki címhez.

– Nagyon örülök, hogy egy újabb évet tölthetek majd el itt Szombathelyen. A mostani a második szezon, hogy az NB I-ért küzdöttünk közösen, és nagyon boldog vagyok, hogy most sikerült, és hogy a következő évben is számítanak rám. Egy percig sem gondolkoztam, remek lehetőség, mindenki pontosan tudja, hogy mit akar, és ezért együtt küzdünk. Szeretek itt lenni, és nagyon kedvelem a szurkolóinkat is. Szeretnék még többet fejlődni, ami itt teljes mértékben adott is. Számunkra a munka most még nem áll meg, utolsó célunk a bajnoki cím után a 100%-os mérleg megszerzése – nyilatkozta a hosszabbításról Balogh Petra.

– Örülök, hogy egy újabb fiatal játékosunkat sikerült megtartanunk. Petra az elmúlt két szezonban bizonyította, hogy lehet rá számítani, ezt várjuk tőle jövőre az NB I-ben is – fogalmazott az SZKKA első embere, Pődör Zoltán.