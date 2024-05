A Falco nagyon sima győzelemmel kezdte az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot: Szombathelyen 24 ponttal verte, 83-59-re gázolta el a Szolnokot. A sárga-fekete gárda végig uralta a meccset, a játék minden elemében ellenfele fölé nőtt. A Falco 1-0-ra vezet, a győzelmi kényszer most a Szolnok vállát nyomja!

– Jó intenzitással kezdtünk, és a folytatásban is uraltuk a meccset – mondta a szombati Falco–Szolnok után a szombathelyi gárda mestere, Milos Konakov. – A második félidő elején támad egy kis zavar a sorainkban, de nem is várható el, hogy 40 percig maximális fordulatszámon pörögjön a csapat. Örülök, hogy negyedik negyedben tudtunk váltani, és végül magabiztos győzelmet arattunk. A lényeg az, hogy megvan az első győzelmünk, megóvtuk a hazai pályánkat. Megyünk tovább, kedden szeretnénk hasonló teljesítményt nyújtani Szolnokon is – és győzelemmel hazatérni!

– Nagyon kemény meccsre számítok, Szolnokon roppant nehéz nyerni – jelezte a Falco légiósa, Boris Barac. – Biztos vagyok benne, hogy a házigazda nagy nyomást helyez majd ránk. Higgadtnak kell maradnunk, koncentráltan, csapatként kell játszanunk – és nagy szerepe lesz a védekezésünknek. Ellenfelünk minőségi csapat, de mindent el fogunk követni, hogy győztesen térjünk haza!

Érdekesség, hogy legutóbb a 2020/2021-es bajnokság döntőjében csapott össze egymással az Olaj és a Falco – akkor a Falco 1-2-ről fordítva Szolnokon nyerte meg a bajnokságot. Abból a szombathelyi csapatból még mindig sárga-fekete mezben játszik Keller Ákos, Perl Zoltán, Benke Szilárd, Boris Barac és Kovács Benedek – ők pontosan tudják, hogy nem lehetetlen feladat nyerni a Tiszaligeti Sportcsarnokban!