A 3x3-as bajnokságot a sztenderd jégkorong pályánál kisebb méretű felületen játsszák, a Magyar Jégkorong Szövetség hosszú évek óta rendez kispályás versenyeket, elsősorban azoknak a csapatoknak játéklehetőséget biztosítva, amelyek nem tudnának három vagy négy sort kiállítani.

Az U16-os korosztályban idén kilenc gárda három darab hármas csoportban mérkőzött meg a 3x3-as kispályás bajnokság alapszakaszában, minden együttes két tornát rendezett. A szombathelyi kis eszkimók mind a tizenkét alapszakasz meccsüket behúzták – a Várpalota Lizards és a Mosonmagyaróvári Jégsárkányok voltak a szenvedőalanyok. A középszakaszban a Tatabányai Polipok és a KESI Sólymok sem tudták megállítani Karvalits Gábor tanítványait, akik az Óbudai Jégcsarnokban rendezett elődöntőben a Jégkert SE-t fölényesen (20-1), a fináléban pedig a KESI-t másodszor is magabiztosan legyőzve (17-1) megérdemelten lettek bajnokok.

Az U16-os csapat tagjai: Kövesdi Bálint, Horváth Zsombor, Karáth László, Gerencsér Bence, Czenki Konrád, Simon Zoltán, Pintér Marcell, Habercz Áron, Károlyi Robin, Horváth Domonkos, Süle Noel edző: Karvalits Gábor.

A Nyugati Eszkimók felnőtt együttese is remekelt a sorozatban, ők is megnyerték az alapszakaszt, és a rájátszásban is megtartották a jó formát, a VUA Pandákat 4-0-ra, míg a Soproni Jégtörőket 15-3-ra felülmúlva nyerték meg a 3x3-as, kispályás bajnokságot.

A felnőtt gárda tagjai: Kovács Dávid, Nagy Dusán, Varga Ádám, Zsenák Norbert, Zelenák Márió, Seller László, Forgács Tamás, Barna Ádám, Házi Szabolcs. Játékos-edző: Karvalits Gábor.