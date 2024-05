A már nyolc éve eltávozott volt városi sportvezető, Takács József nagyon szerette a teniszt - éppen ezért egykori barátai már hagyományosan egy tenisztornával adóznak emlékének. Az idei erőpróbán három kategóriában közel 60 játékos ragadott ütőt, és lépett pályára a Késmárk utcai Tenisz Centrumban. A minőségi teniszre garancia volt, hogy több korábbi emléktorna-győztes nevezett, illetve a város, a vármegye tenisz életének meghatározó szereplő álltak csatasorba. A megnyitón Tóth Kálmán, a városi sportbizottság elnöke köszöntötte a jelen lévőket, így Takács József özvegyét és családtagjait, a játékosokat, a házigazdákat, a szervezőket. Bevezetőjében méltatta Takács József sportvezetői, sportolói eredményeit, valamint elevenítette közös sportélményeiket. A városi Sport és Ifjúsági Iroda képviselői (Kovács Balázs, Szandi Gábor, Havasi Attila) jelezték, hogy a későbbiekben is támogatják az ilyen jellegű rendezvények szervezését. Ezután Palotai Zoltán versenyigazgató ismertette a játékrendet, kiemelve, a szervezők is meglepődtek azon, hogy a férfi egyéni kategóriában már a 16-os táblára kerüléshez is selejtezőket kellett beiktatni.