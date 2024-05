"Az SZKKA-nál egy idény töltő Pálffy Anna és Böhm Nikolett, valamint a klubunk színeiben öt évig szereplő Christe Dalma is máshol folytatja pályafutását" – közölte a klub hivatalos portálja.

– Nagyon hálás vagyok az itt töltött időért, Szombathely a második otthonommá vált ez alatt az öt év alatt. Rengeteget tanultam és fejlődtem a klubnál. Az utánpótlástól a felnőttekig, az edzők az irodai stáb és a szurkolók egytől egyig elképesztően jó emberek, akikkel eltölthettem a mindennapjaim, ami nagyon fog hiányozni. Mindig mosolyogva és meleg szívvel fogok vissza gondolni erre az időszakra. Köszönök mindent és Hajrá Szombathely – üzente Christe Dalma, aki nem árulta el, hol folytatja pályafutását.

A tavaly nyáron érkező és kiváló szezont futó Pálffy Anna visszatér korábbi klubjához, az NB I-es Váchoz, de nagyszerű emlékekkel távozik Szombathelyről.

– Ugyan csak egy évet töltöttem el a klubnál, de rengeteg szép pillanattal, emlékkel távozom. Azzal a céllal érkeztem, hogy a csapatot hozzásegítsem a feljutáshoz, mely valóra is vált, hiszen 100 százalékosan teljesítettük az évet, amibe rengeteg munkát fektettünk. Hozzájárult ehhez az is, hogy sikerült nagyon hamar beilleszkednem a csapatba, gyorsan megvolt az összhang a lányokkal. Köszönöm a belém vetett bizalmat és a támogatást az egész stáb részéről. Szeretném megköszönni szurkolóinknak, hogy még az ország legtávolabbi sarkába is jöttek velünk és buzdítottak minket a meccseken – emlékezett vissza Pálffy Anna.

Böhm Nikolett a Komáromhoz igazol.

– Egy fantasztikus szezonon vagyunk túl és elképesztően büszke vagyok a lányokra. A mai napig könnybe lábad a szemem, ha visszagondolok az utolsó meccsünkre. Imádtam ennek a csapatnak a tagja lenni és egy része a szívemnek mindig Szombathelyen lesz. Jövőre Komáromban fogok játszani, de biztosan kint leszek minden meccsen, amin csak tudok. Szeretném megköszönni a szurkolóknak az egész éven át kitartó és rendíthetetlen támogatásukat! Nélkületek nem sikerült volna! A szakmai stábnak is köszönöm az egész éves munkáját és remélem, hogy a jövőben fogunk még együtt dolgozni! Hajrá Szombathely – fogalmazott Böhm Nikolett.