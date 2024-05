Kiswire-Szentgotthárdi VSE–Söpte SE 1-1 (1-0). Szentgotthárd, 150 néző, v.: Héra Cs.

Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth D., Soós (Bauer), Sipos B., Mesics - Leiner (Dobos), Dancsecz, Gécsek, Sulics, Bedi, Gyécsek. Edző: Heiter László.

Söpte: Gadavics – Baranyai (Marton, Fogl), Biró, Kovács E., Szabella (Plajszer), Joó, Győrffy, Koronczai, Varga A., Tamás, Vargyas. Edző: Simon Attila.

Gól: Gécsek, ill. Győrffy.

Az első félidő egyértelműen a hazaiaké volt: nagy mezőnyfölényben futballoztak, sok helyzetet dolgoztak ki, de csak egy gól tudtak rúgni – Gadavics kapus nagyszerű napot fogott ki. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, sőt, talán a Söpte birtokolta többet a labdát – igaz, a nagyobb helyzetek továbbra is a hazai támadók előtt adódtak. Mégis a 80. percben egyenlített a Söpte, nem érdemtelenül. Az ellentétes félidők alapján a döntetlen igazságos eredmény, de a játék képe, a helyzetek száma alapján a hazaiak közelebb álltak a győzelemhez.

Alpok Zirkon Vép VSE–Rábapatyi KSK 5-0 (2-0). Vép, 250 néző, v.: Szabó III. Z.

Vép: Bezdi B. – Pogácsás (Bezdi Sz.), Baranyai, Czeglédi R., Niksz, Beke, Tama, Takács Á. (Czeglédy B.), Balikó D., Takács M., Balikó M. Edző: Gombás Péter.

Rábapaty: Király – Bakonyi, Zeke, Dugovics, Horváth M., Nardai, Kovács T., Németh B., Horváth K., Horváth R., Németh G.

Gól: Niksz (2), Bezdi Sz., Balikó D., Takács Á.

Az utolsó fordulóban a hazai drukkerek és a vendég szurkolók is kietettek magukért – nagyszerű hangulatban kezdődött a meccs. A vépi csapat kidolgozott akciókból, míg a Rábapaty kontrákból veszélyeztetett A vépi gárda szemre is tetszetős gólokat szerzett, ilyen arányban is megérdemelten nyert – és bronzéremmel zárta a szezont.

Vasvár VSE–Horváth Ranch Kft. Nádasd KSE 3-1 (0-1). Vasvár, v.: Konkoly Z.

Vasvár: Kántor – Sipos, Gotthárd (Vincze B.), Horváth A., Vincze K., Czövek (Németh R.), Dávid, Tausz (Péter), Mikó, Berta, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István.

Nádasd: Doktor – Horváth B., Péter, Zsoldos (Cservék), Kalamár (Németh J.), Varga M., Major, Dudás, Meskó E., Meskó Á. (Horváth D.), Burka. Edző: Elekes Zoltán.

Gól: Mikó, Gotthárd, Schermann, ill. Varga M.

Rögtön az első percben hátrányba került a Vasvár, és a folytatásban csak nehezen talált fogást a Nádasdon. A második félidőben azonban három pontrúgás után fordítani tudtak a hazaiak, és begyűjtötték a három pontot.

Sárvár FC–Csákánydoroszlói KSE 0-0. Sárvár, v.: Marton A.

Sárvár: László – Németh Á. (Kovács B.), Könczöl, Biró, Fider, Tokaji, Vajda, Tóth M., Szemes, Sinka, Csonka. Edző: Nagy Dániel.

Csákánydoroszló: Böröndi – Török, Szabó D. (Horváth S.), Takács, Dudás (Márton), Dedics, Düh, Albert, Sárközi, Beke (Danyi), Németh M. Edző: Kurucz Ádám.

A hazai csapat jól kezdett, helyzeteket alakított ki, aztán leszakadt a vihar – hosszú szünet után a műfüves pályán folytatódott a meccs. A vendég jól védekezett, a hazai csapat támadójátéka pedig nem volt hatékony. A szezon végére létszámban megfogyatkozott a sárvári csapat...

A góllövőlista élmezőnye: 1 Velekei Bence (Szarvaskend), Velekei László (Szarvaskend) 32-32 gól, 2. Pruska Dániel Gergő (Haladás II.) 20 gól, 3. Rosner Gergő (Táplán) 17 gól.