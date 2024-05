Szentgotthárdi VSE–Horváth Ranch Kft Nádasd KSE 3-1 (1-1). Szentgotthárd., v.: dr. Polgár T.

Szentgotthárd: Kapui – Sipos B. (Gécsek), Muzsi (László), Mesics - Leiner, Dancsecz, Laczó, Korpics (Horváth D.), Sulics, Sipos G., Bedi, Gyécsek (Nagy O.). Edző: Heiter László.

Nádasd: Rejtli – Horváth B., Németh J. (Szabó Z.), Kalamár, Varga M., Major, Cservék (Gerencsér), Dudás, Meskó E., Meskó Á., Burka. Edző: Elekes Zoltán.

Gólszerzők: Nagy O., Horváth D., Sipos G., ill. Kalamár.

Jól kezdett a házigazda, gyorsan megszerezte a vezetést, ám nem sokkal később váratlanul egyenlített a vendég. A folytatásban aztán mezőnyben gyűrték egymást a felek, a Nádasd masszívan védekezett – a félidő hajrájában két komoly ziccert is kihagyott a Szentgotthárd. Fordulás után már lendületesebben, jobban futballozott a házigazda – a cseréknek is köszönhetően. Sorra dolgozta ki a helyzeteket, és a sok lehetősége közül kettőt gólra is váltott. Biztos gotthárdi győzelem született a sportszerű mérkőzésen.

Alpok Zirkon Vép VSE–Csepregi SE 2-0 (1-0). Vép, v.: Kondor T.

Vép: Borsos – Pogácsás (Czeglédy B.), Szijártó, Baranyai K., Czeglédi R., Baranyai N. (Beke), Bezdi Sz., Niksz (Illés M.), Illés Á. (Bezdi B.), Tama, Balikó. Edző: Gombás Péter.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Kossuth, Nika M. (Törzsök), Takács Ke., Balogh-Sövér, Nika B., Németh Cs. (Nika Á.), Sándor (Simon), Takács D. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerzők: Illés Á., Tama.

A hazai csapat – amelyben sok fiatal lépett pályára – jól futballozott, végig uralta a meccset, a játék minden elemében jobb volt ellenfelénél, megérdemelt, magabiztos győzelmet aratott.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Büki TK 5-0 (2-0). Táplánszentkereszt, 150 néző, v.: Vass I.

Táplán: Gyécsek – Vass, Rosner G., Dvorschák, Gyurcsányi (Gombos), Polgár (Fürdős), Németh N., Markó (Nagy M.), Fazekas, Polyák, Szakály (Rosner M.). Edző: Borbás János.

Bük: Kamondi – Szabó D., Fehér, Kiss B., Szilágyi, Horváth B., Traxler, Redőcs, Simon, Naszádos, Puskás.

Gólszerzők: Rosner G. (3), Polyák, Markó.

A hazai csapat jól futballozott, szép találatokat szerezve megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE–Söpte SE 3-1 (1-1). Szarvaskend, v.: Németh T.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei L., Velekei B., Jóna (Csillag), Németh T. (Törő), Tuboly, Földes, Kopfer, Wolf, Tóth G., Kis-Nemes (Tóth A.). Edző: Kovács Kálmán.

Söpte: Gadavics – Baranyai, Kovács E., Szabella (Vargyas), Joó, Kondákor (Fogl), Győrffy, Koronczai, Vámos, Tamás (Varga A.), Rácz. Edző: Simon Attila.

Gólszerzők: Tóth G., Velekei B., Velekei L., ill. Tamás.

A hazai csapat rögtön támadólag lépett fel, és egy szép átlövés góllal meg is szerezte a vezetést. Azonban a vendég rövid időn belül kiegyenlített. Innentől kezdve pedig a játékvezető elvesztette a fonalat, és a folytatásban gyalázatos teljesítményt nyújtva mindkét csapat számára sok nehézséget okozott. Végül a házigazda a hajrában csikarta ki a győzelmet. A helyzetek száma, a játék képe alapján nem érdemtelen a hazai csapat győzelme. Ezzel a sikerével a Szarvaskend bebiztosította az 5. helyét, ami mindenkori legjobb eredménye a megyei I. osztályban.

Szombathelyi Haladás II.–Csákánydoroszlói KSE 7-0 (5-0). Szombathely, v.: Marácz Z.

Haladás: Kostyák – Kopácsi, Bolla (Mozsár), Bonyhárd (Zsédely), Stifter, László (Faggyas), Losontin, Csörnyei, Takács-Földes, Udvardi (Pruska), Abért (Stefanich). Edző: Horváth András.

Csákánydoroszló: Böröndi – Török, Szabó D. (Dudás), Takács M., Pandur, Horváth S. (Takács Sz.), Dedics, Düh (Danyi), Albert, Takács Á., Sárközi (Beke). Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: László (3), Bonyhárd (2), Faggyas, Zsédely.

Jól kezdte a mérkőzést a Haladás, lendületesen futballozott, sok helyzetet dolgozott ki – és jöttek is a gólok, 5-0-ig jutott a szünetig a házigazda. Fordulás után még jobban visszazárt a Csákány, kizárólag a védekezésre koncentrált, szerette volna elkerülni a kiütéses vereséget. Ennek ellenére is még kétszer a kapuba talált a szombathelyi gárda. Az eredmény, a különbség ilyen arányban is reális.

Vasvárról ifj. Sziffer István, Sárvárról Nagy Dániel, Körmendről Orbán Balázs, Szentgotthárdról Heiter László, Vépről Gombás Péter, Táplánszentkeresztről Borbás János, Szarvaskendről Tompa Róbert, Szombathelyről Horváth András tudósított.

A következő, 29. – utolsó előtti – forduló menetrendje, szombat, 17.30: Rábapaty–Szentgotthárd, Söpte–Körmend, Bük–Szarvaskend, Celldömölk–Táplán. Vasárnap, 17.30: Csákánydoroszló–Király, Csepreg–Vasvár, Nádasd–Vép, Haladás II.–Sárvár.