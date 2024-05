Répcelaki SE–Kemenesalja FC 1-3 (1-1). Répcelak, v.: Ódor Á.

Répcelak: Antoni – Kiss Z., Gallen A., Csontár, Németh D. (Tóth Zs.), Németh B., Pinezits (Malomsoki), Baán, Gallen I., Németh G., Krétai.

Kemenesalja: Kovács K. – Szakál, Czöndör (Bodor), Manganelli, Binder (Őri), Kóbor (Németh R.), Balázsi, Erdélyi (Horváth B.), Lőrincz, Varga R., Ölbei.

Gólszerzők: Németh B., ill. Czöndör (2), Balázsi.

Kőszegi Lóránt FC–Gencsapáti KSE 5-2 (3-0). Kőszeg, v.: Koronczai C.

Kőszeg: Puporka – Kiss B., Fehér, Szolyák, Marti, Varga Sz. (Horváth T.), Kovács Zs., Réti, Varga D., Mézer (Őri), Rácz.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács G., Sulyok, Soldatenko, Iker, Fülöp (Németh T.), Bokor, Tóth B. (Varga R.), Egyed (Janzsó), Sátori, Mucza (Szakács).

Gólszerzők: Réti (3), Szolyák (2), ill. Soldatenko (2).

Bozsoki SE–Szeleste-Pósfa SE 2-3 (1-0). Bozsok, v.: Füst Á.

Bozsok: Szenteleki – Bigner, Kratochwill, Nagy Zs. (Iker), Németh O., Marti (Szalai), Varga B., Kovács P., Kaposi (Kalmár), Tompek, Kiss M.

Szeleste-Pósfa: Gombor – Vajda, Kovács R. (Horváth E.), Fülöp, Molnár G., Baranyai, Nagy Á., Kiss Á., Szele (Pethő), Horváth L., Földi (Pataki).

Gólszerzők: Varga B., Marti, ill. Vajda (2), Baranyai.

A hazaiak irányítottak az első félidőben, helyzeteket alakítottak ki, a 26. percben pedig egy formás támadás végén a vezetést is megszerezték. A második félidő vendég góllal kezdődött, majd ezt követően a vezetést is megszerezte a Szeleste. Erre még volt válaszuk a bozsokiaknak, viszont a 90. percben szerzett újabb szelestei találatra már nem. A vendég rengeteget tett a győzelemért, nem érdemtelenül vitte el a három pontot az érdekes jellegű mérkőzésről – így megszakadt a hazaiak tavaszi, történelmi veretlen menetelése.

Boba SE–Kemenesmagasi FC 5-1 (1-0). Boba, v.: Elek T.

Boba: Fábián (Deutsch) – Kovács M., Fodor, Szabó J., Dákai, Gorácz, Horváth B., Kecskés (Borsodi), Szigeti (Porkoláb), Nagy R. (Géczi), Magyar (Kozári).

Kemenesmagasi: Kelemen – Koronczai (Balogh D.), Bándoli, Poós (Molnár Zs.), Horváth T. (Király), Csite, Palotai, Csempesz (Veszprémi), Kerekes, Kopházi, Molnár T.

Gólszerzők: Kecskés (3), Magyar, Gorácz, ill. , Szabó J. (öngól).

Gérce-Vásárosmiske KSE–Sé Honvéd SE 7-0 (4-0). Gérce, 100 néző, v.: Szabó III. Z.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi (Lengyel) – Lakatos, Máthé, Lerik (Németh B.), Mórocz, Major, Kövesdi A. (Kovács T.), Nunkovics, Csonka, Kövesdi D. (László), Németh Z.

Sé: Papp K. – Kiss Mi., Séfer, Kalmár, Dénes, Nemes (Földi), Fichtacher (Lendvai), Szalay, Márton (Pados), Kiss Má., Sümegi (Medve).

Gólszerzők: Mórocz (3), Máthé (2), Lerik, Major.

Kiállítva: Kalmár (64., Sé).

Jó játékvezetés mellett a mérkőzés első percétől motiváltan, nagy kedvel, gólra törően és szemre is tetszetősen játszott a hazai csapat – már az első félidőben el is döntötte a mérkőzés sorsát. A második félidőt pedig ott folytatta, ahol az elsőt abban hagyta: szebbnél szebb gólokat lőve ilyen arányban is megérdemelt a győzelmet aratott a sportszerűen játszó Sé ellen. A hazai csapatból minden játékos jó teljesítményt nyújtva járult hozzá a megérdemelt győzelemhez.

Merseváti SE–Alsóújlaki SC 1-3 (0-3). Mersevát, v.: Busi L.

Mersevát: Patyi – Gönye, Dénes, Nagy Á., Takács M. (Szalai-Golda), Kulman, Szalai Cs., Falka, Homlok, Takács B. (Magyar), Döbröntei.

Alsóújlak: Gábor (Baba) – Gampel Do., Kaposi, Pados (Toldi), Hantó, Varga Á., Varga N. (Pintér N.), Vasas (Gampel Dá.), Pintér B. (Papp A.), Káldi, Varga R.

Gólszerzők: Magyar, ill. Hantó (3).

Pecöl SE–Uraiújfalu SE 3-0 (2-0). Pecöl, v.: dr. Polgár T.

Pecöl: Kollarics – Láda, Kurucz (Boncz), Gyürü, Oszkó (Németh I.), Farkas A., Kiss B., Hóbor (Joó), Kasza P. (Varga M.), Márok, Kasza K.

Uraiújfalu: Pócza – Szabó M., Binder, Keszei, Szabó B., Kollárits, Pungor Sz. (Pungor I.), Csete, Szabó T., Dornai (Pungor N.), Agg.

Gólszerzők: Farkas A., Láda, Márok.

Kiállítva: Szabó B. (17., Uraiújfalu).

Hazai csapatnak lélektanilag is fontos volt az Uraiújfalu elleni mérkőzés – ennek megfelelő hozzáállással lépett pályára. A eredmény alakulását nagyban befolyásolta a vendégek korai kiállítása. A pecöliek végig uralták a meccset, csak a rúgott gólok száma volt kérdéses – megérdemelt hazai győzelem született!

A következő, 28. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Alsóújlak–Kőszeg, Kemenesalja–Mersevát. Vasárnap, 17.30: Kemenesmagasi–Gérce-Vásárosmiske, Spari–Boba, Szeleste-Pósfa–Pecöl, Gencsapáti–Bozsok, Sé–Répcelak, Uraiújfalu–Lukácsháza.

Dél

Telekes Medosz SE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 1-3 (0-2). Telekes, vezette: dr. Polgár T.

Telekes: Kántor – Németh M., Orsós M., Görcsi (Blaskovics), Osvald, Kónya, Molnár T., Vincze, Németh F., Valkóczi, Nyári.

Gyöngyöshermán: Olasz – Székely, Fülöp (Bakos), Kis Z., Kondor, Kis L. (Dénes), Berta, Bazsó, Radányi, Séfer, Kovács D.

Gólszerzők: Kónya, ill. Bazsó (2), Kondor.

Ezer sebből vérző hazai csapat teljes erőbedobással ment bele a mérkőzésbe – próbált taktikusan futballozni. Ám az első félidőben a vendég szerzett két gólt, egyet rögzitett szituációból, egyet pedig egy rossz hazai döntést büntetve. Fordulás után is akart, hajtott a hazai csapat, rúgott egy szép gólt – és elpuskázott számtalan helyzetet. Míg a vendég a 61. percben – ismét egy rögzített szituáció után – egy szép lövéssel eldöntötte a mérkőzés sorsát. A játékvezetésre nehéz szavakat találni, csak néhány probléma: követhetetlen ítéletek, kajánul vigyorgó asszisztens, a jegyzőkönyvet kitölteni képtelen trió – érdekességképpen: egy ifjúsági játékos segítsége és telefonja kellett a jegyzőkönyv elkészítéséhez...

Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–ÖTE Ikervár FC 7-0 (3-0). Felsőcsatár, v.: Nagy P.

Felsőcsatár: Sásdi – Virág K., Horváth L., Rátkai, Szmolek, Krancz (Virág Á.), Böhm, Gombás, Hábetler (Tieber), Késmárky (Horváth B.), Windisch (Lóránth).

Ikervár: Vincze – Szalai, Őri, Kondora, Rövid (Pető), Cseh, Zsoldos, Bozi, Molnár B., Pásti, Varga R.

Gólszerzők: Szmolek (3), Gombás (2), Horváth L., Böhm.

Rábatótfalui SE–Bajánsenye SE 2-2 (0-1). Szentgotthárd-Rábatótfalu, v.: Imre B.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri (Kovács Á.), Lovenyák, Bánfi-Nagy, Domján D., Sütő, Szakács, Herczeg, Domján B., Falb (Nagy N.), Németh Á. (Anderkó).

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V. (Horváth A.), Kircsi, Varga D., Koltai, Horváth B., Horváth M. (Vitéz), Kósa, Fábián, Horváth Z. (Hodács, Koczor), Propszt.

Gólszerzők: Szakács, Domján B., ill. Koczor, Fábián.

Tutitextil-Körmend VSE–Tanakajdi TC 1-2 (0-1). Körmend-Horvátnádalja, v.: Andrejek Sz.

Körmend: Kónya – Tompa, Horváth Á., Molnár I., Szatmáry (Krajczár, Barbalits), Szemes (Németh Cs.), Petrovics, Gaál, Pesti, Frühvirth (Kazinczki), Szabó P.

Tanakajd: Molnár G. – Könczöl, Hankó, Kölkedi, Marcz G. (Hittaller), Németh Zs., Marcz M., Preiczer, Varga M., Oláh-Vadász, Kiricsi.

Gólszerzők: Pesti, ill. Kölkedi, Marcz M.

A hazai lehetőségek kimaradtak, míg a vendégek remek helyzetkihasználással rukkoltak elő. A játék képe, a helyzetek száma alapján a döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

Szentpéterfai SE–Nárai SK 1-3 (1-0). Szentpéterfa, v.: Pintér B.

Szentpéterfa: Páll – Hazafi (Udvardi), Wágner, Geosits, Skrapits, Leidli, Homor, Király, Kalmár (Völgyi), Jagodits (Török), Hoós.

Nárai: Takács P. – Máté, Vajda Bá. (Czömpöl), Takács J. (Németh R.), Odler (Bárdics), Marsai, Tamás (Vajda Ba.), Király (Szén), Sásdi, Czirók, Lakatos.

Gólszerzők: Wágner, ill. Czirók (2), Vajda Ba.

Kiállítva: Páll (90., Szentpéterfa), Geosits (79., Szentpéterfa).

A hazai csapat az első félidőben eldönthette volna a meccset, de nem tette, amit a második félifőben büntetett a harcos, szervezett vendég – megérdemelten nyert a nagyszerű helyzetkihasználást bemutató Nárai.

Őriszentpéter SE–Egyházasrádóci SE 1-3 (1-1). Őriszentpéter, v.: Monostori I.

Őriszentpéter: Szemán – Szabó D., Szabó S., Mihályka, Mihály, Kevy, Németh A., Sály, Sütő, Farkas M., Szép.

Egyházasrádóc: Bali – Zimonyi (Horváth B.), Bányik, Spanyó, Krajczár, Berning (Varga D.), Németh G. (Rácz), Pataki, Mészáros, Halász, Filipovits (Varga Z.).

Gólszerzők: Sütő, ill. Varga Z., Halász, Spanyó.

Kiállítva: Bali (46., Egyházasrádóc).

A létszámgondokkal küszködő hazai csapat jól harcolt, és összességében jól is futballozott – a jobb helyzetkihasználás döntött az Egyházasrádóc javára.

AGS Jáki SZSE–Újperint SE 0-1 (0-0). Ják, v.: Talabér N.

Ják: Matyi – Hajós, Máté, Homor, Tóta R. (Németh L.), Fábián, Varga M. (Dobos), Bőle, Tót, Vizserálek, Tóta Á.

Újperint: Tanai – Tóth B., Fliegler (Balikó), Kiss R., Balázs (Németh P.), Kovács G., Kiss K. (László), Márkus (Gergely), Hegedűs, Szalay, Osváth (Horváth B.).

Gólszerző: Kovács G.

A következő, 28. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Gyöngyöshermán-Szentkirály–Felsőcsatár, Bajánsenye–Körmend VSE. Vasárnap, 17.30: Rum–Telekes, Ják–Egyházasrádóc, Nárai–Őriszentpéter, Szentpéterfa–Tanakajd, Ikervár–Rábatótfalu. Szabadnapos: Újperint.