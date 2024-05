A 2023–24-es szezon utolsó mérkőzése a szombathelyi együttes számára nemcsak a szezon utolsó NB II.-es meccse volt, hanem – ki tudja, meddig – az utolsó másodosztályú bajnokija is. Mint ismert, a Haladás nem kapott klublicencet a 2024–25-ös szezonra – és egyelőre nagy kérdőjel az is, hogy ősszel melyik osztályban áll rajthoz. Idáig jutott az 1919-ben alapított patinás klub… A Hali-szurkolók még utoljára felkerekedtek, és legalább 500-an – többségük konvojban – elutaztak Gyirmótra, hogy csapatukat buzdítsák. A Haladás a forduló előtt három ponttal és tíz góllal előzte meg a már kiesőhelyen lévő Pécset – bár igazából már ez sem számított, nem volt miért számolgatni. A vasiaknál már nem lépett pályára Jagodics Márk és Horváth Rajmund sem, a kispadon pedig szinte kizárólag Illés Akadémia-fiatalok ültek. Remekül kezdtek a – nem véletlenül tiszta feketében játszó – vendégek, Pintér fejesével már a második percben megszerezték a vezetést. Nem sokkal később viszont egalizáltak a hazaiak. Kiegyenlített volt a meccs, valamivel a hazaiak kezdeményeztek többet, de a vasiak is vezettek veszélyes akciókat. Kevés volt a helyzet, mezőnyben folyt a játék – de a Hali-tábornak köszönhetően pazar hangulatban. Szünet után megélénkült a meccs, a vasiak mentek előre az egyenlítésért – továbbra is pazar hangulatban. Közben feltámadt a szél, eleredt az eső, dörgött az ég is – és a vendégtábor füstbombának köszönhetően egy időre a játék is megállt. Egykapuzott a vendégcsapat, miközben egyre-másra álltak be a szombathelyi fiatalok. A zöld-fehérek azonban sokat hibáztak támadásban. Változatos meccsen a Hali egy pontot megérdemelt volna.