Az első Stieber Fesztet éppen 10 éve, 2014-ben rendezték meg. A népes – sportos-zenész – Stieber család apraja-nagyja megjelent Bozzaiban, köztük a volt válogatott futballista, az MTK játékosa, Stieber Zoltán is. A programot többek között utánpótlástorna, két barátságos labdarúgó-mérkőzés, 11-es és hetes rúgó verseny, lövészet, röplabda, különféle gyerekprogram színesítette.

Az U9-es csapatok tornáját az Illés Akadémiára épülő Cudo Epika nyerte a Hévíz, a Lurkó és a Vép-Bozai „vegyes” előtt. A folytatásban a Stieber-lányok magabiztosan verték a Bozzai-lányokat. A Stieber-fiúk és a Bozzai-fiók focimeccse viszont nagy csatát hozott – a Stieber-csapat a hosszabbításban csikarta ki a győzelmet. És jól sikerült a csülkös babgulyás is. A Stieber Fesztre meghívást kapott Bozzai híres szülötte, a Haladás-legenda Halmosi Zoltán is – aki azonban betegség miatt nem tudott részt venni a rendezvényen. A napot zenés program zárta: Stieber Gábor zenekara szórakoztatta a nagyérdeműt.

– Jól sikerült a vasárnap délután, szépen összejött a család, régen látott rokonok, névrokonok, barátok találkoztak ismét – összegzett Stieber József főszervező. – Közel 30 főt számált a „szűk” család. Nagyszerű hangulatban, kötetlen formában beszélgethettünk egymással – sokan évek öta nem találkoztak egymással személyesen. A tervek szerint a folytatásban úgy kétévente meg szeretnénk rendezni a Stieber Fesztet. És nagyon köszönjük Bozzai önkormányzatának a támogatást – minden segítséget megkaptunk a rendezvényhez!